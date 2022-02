Hobro-profil skal holde sig selv tilbage: - Går det galt igen, er det slut

FODBOLD:Hobro IK skal i foråret kæmpe for at sikre sig endnu en sæson i landets næstbedste fodboldrække, og til den mission bliver himmerlændingene efter alt at dømme forstærket undervejs.

Klubbens tidligere topscorer Mads Hvilsoms genoptræning ovenpå den korsbåndsskade, han pådrog sig i april sidste år, forløber fortsat efter planen.

- Det går i den rigtige retning. Jeg har overhovedet ikke haft nogen tilbagefald, og jeg er med i pasningsøvelser og den slags sammen med holdet. Det er kun øvelser, hvor der kontakt med modspillere, jeg mangler nu, konstaterer Mads Hvilsom.

Det kan han måske begynde på i den kommende tid, for i denne uge skal han gennemgå en række tests, der skal afgøre, om muskelmassen omkring det skadede knæ er blevet genopbygget.

- Det er jo en ret kedelig proces, jeg har været igennem, hvor jeg har mistet en masse muskelmasse i det opererede ben, så det er selvfølgelig lidt af en eksamen.

- Er svarene gode, kan jeg begynde at lægge mere på, for så er det i hvert fald ikke styrken i benet, der stopper mig, siger Mads Hvilsom.

Følger AaB-anfører tæt

Det er dog helt sikkert, at det hverken bliver til spilletid i vinterens sidste testkamp på lørdag mod Esbjerg eller i forårspremieren mod Vendsyssel FF 26. februar.

- Det er desværre udelukket. Det er lidt ærgerligt, for det var jo mit mål at blive klar til den første kamp, men jeg har også fulgt lidt med i Lucas Andersens (AaB-anfører, red.) forløb, og jeg har lige hørt ham sige, at han først forventer for alvor at være klar, når slutspillet begynder.

- Vi blev opereret med et døgns mellemrum, så det er lidt samme case for mig. Jeg skal ikke lave noget dumt, selv om det selvfølgelig kribler i mig for at blive klar til at hjælpe den her klub, som jeg holder så meget af.

- Men heldigvis peger alt i den rigtige retning, så selv om jeg ikke bliver klar til den første kamp, skal jeg nok komme til at spille kampe i foråret, og jeg tror også på, at det bliver til mange kampe, siger Mads Hvilsom.

Den 29-årige offensivspiller går forsigtigt frem, fordi konsekvensen af at melde sig for tidligt klar er til at tage og føle på.

- Det er jo gået så godt, at jeg godt kunne have lyst til at gå på banen og se, om det ikke holder, men jeg ved også, at det er slut, hvis det går galt igen. Jeg skulle gerne kunne spille i nogle år endnu, så jeg tager ingen unødvendige chancer, siger Mads Hvilsom, der for anden gang i karrieren er i gang med genoptræningen efter en korsbåndsskade. Den første blev han ramt af i 2012, da han spillede i Hobro som lejesvend fra FC Midtjylland.

- De siger normalt, at det tager 9-12 måneder efter operationen at blive klar igen. Sidst blev jeg klar efter otte måneder, og det er også der, jeg er nu. Dengang kunne jeg godt tage nogle chancer, men det kan jeg ikke denne gang. Jeg glæder mig dog over, at alt går efter planen, og at jeg kan ane lyset for enden af tunnellen. Så længe det er uger og ikke måneder, jeg skal tælle, er jeg glad, siger Mads Hvilsom, der har kontraktudløb med Hobro efter denne sæson.

Hobro IK overvintrer på 11. pladsen i Nordicbet Ligaen med tre point til redning.