Hobro-profil slipper for lang pause efter skulderskade

HOBRO:Søndag blev en rigtig øv-dag for Mathias Haarup. For det første tabte Hobro 0-1 efter en mildt sagt tam indsats, og for det andet måtte Hobro-profilen lade sig udskifte efter 57 minutters spil, fordi venstre skulder var gået af led.

- I første omgang var det nok mere chok end smerter, der trængte sig på. Jeg kan huske, at jeg får sagt til linjedommeren, at de skal have stoppet spillet, fordi min skulder er hoppet ud af led, fortæller Mathias Haarup.

Næste moment var, at der kom hjælp ind fra Hobros fysioterapeut. På det tidspunkt var det fortsat Mathias Haarups håb at kunne spille videre, men den ambition blev aflivet med det samme.

- Fys'en sagde bare, at jeg ikke kunne spille videre, og da den erkendelse ramte, så begyndte det faktisk at gøre pisseondt. Vores læge fik sat skulderen på plads igen i omklædningsrummet, men det var ikke helt uden smerter, siger Mathias Haarup, der efterfølgende har fået skulderen røntgenfotograferet.

- Den første melding er meget positiv. Der er ikke revet noget over i skulderen, og det er det vigtigste. Der er ikke noget ødelagt i skulderen, så nu skal den have noget hvile. Jeg har ikke fået noget konkret bud på, hvornår jeg er tilbage på banen igen, siger Mathias Haarup.

Den stærke Hobro-spiller er først og fremmest glad for, at han slipper for en pause på flere måneder.

I dag går han rundt med armen i en slynge for at aflaste skulderen, men fornemmelsen er allerede meget bedre, end den var i søndags.

- Hvis der var revet noget over i skulderen, ville det have taget minimum fire måneder at komme tilbage på banen, så jeg er virkelig glad for, at jeg kan nøjes med nogle uger, før jeg er tilbage, men jeg har som sagt ikke fået nogen klar indikation på, hvornår jeg er med igen, siger Mathias Haarup.

Det ligger dermed fast, at Hobro må undvære sin profil i de kommende kampe, men Mathias Haarup understreger overfor Nordjyske, at han regner med at kunne blive klar til at spille igen i indeværende sæson.

På fredag skal Hobro ud i en nøglekamp, når man får besøg af agterlanternen Nykøbing FC, men her må Hobro altså klare sig uden Mathias Haarup, og desuden har man Muamer Brajanac i karantæne. Den stærke angriber modtog et karantæneudløsende gult kort i søndagens nederlag til FC Fredericia.

Brajanac er ikke eneste nordjyske angriber, der får en dag på tribunen. Vendsyssel FF må også undvære Wessam Abou Ali, der ligeledes er i karantæne, når man møder Næstved.