Hobro rækker igen ud efter toppen af 1. division

FODBOLD:Hobro IK hentede lørdag sæsonens fjerde sejr i mændenes 1. division, da HB Køge blev nedlagt med 3-1 hjemme på DS Arena.

Sejren sender nordjyderne frem på fjerdepladsen i tabellen, hvor de efter syv spillerunder har et gab på fire point op til førerholdet fra Viborg FF.

Hobro IK, der efterhånden har fået alle profiler - med undtagelse af Pål Alexander Kirkevold - spilleklar igen, tog teten i lørdagens hjemmekamp, og sejren var såre fortjent.

Mads Hvilsom burde have bragt sit hold foran efter 12 minutters spil, da Mikkel Mejlstrup hoppede over et indlæg, så topscoreren stod helt fri bagerst i feltet. Hvilsom sparkede dog den store mulighed over mål.

Mads Hvilsom ærgrer sig over sin brændte chance i kampens indledning. Foto: Lars Pauli

Efter et kvarters spil kom føringsmålet dog for Hobro. Tobias Salquist mødte et hjørnespark tæt under mål, og selvom han havde en forsvarer i ryggen, dirigerede forsvareren sikkert 1-0 i nettet.

Gæsterne fra HB Køge havde kun én chance i de første 45 minutter, og den blev de foræret via et dumt boldtab af Christian Cappis. Adrian Kappenberger var dog vågen og reddede for Hobro.

Babayan i fokus

Anden halvleg var kun fire minutter gammel, da en velspillende Mathias Haarup fremtvang et straffespark med et velkendt ryk gennem feltet. Tv-billederne afslørede ikke entydigt, om kendelsen var korrekt, men Edgar Babayan, der var tilbage efter at have afsonet endnu to dages karantæne, var sikkerheden selv fra pletten til 2-0 for Hobro.

Edgar Babayan (i baggrunden) både scorede og assisterede mod HB Køge. Foto: Lars Pauli

Kort efter var samme Babayan tæt på at øge til 3-0, men hans afslutning, der havde retning mod det lange hjørne, blev flot reddet.

I stedet startede en opblussen fra HB Køge, der i perioder sværmede omkring Hobro-målet. Først måtte Mathias Haarup mtte redde et forsøg på målstregen, hvor Hugo Andersson forinden også havde hånden på. Og efterfølgende faldt reduceringen, da indskiftede Liam Jonathan Jordan i det 70. minut huggede bolden op i det ene målhjørne.

Hobro fik dog stabiliseret tingene, og Mads Hvilsom sørgede i det 83. minut for den forløsende 3-1-scoring. Han stod klar ved bagerste stolpe og omsatte sikkert Edgar Babayans indlæg med pandebrasken.

Hobro skal i aktion i 1. division igen allerede på tirsdag, hvor de på udebane møder Kolding.

Kampfakta Hobro IK - HB Køge 3-1 (1-0) Mål: 1-0 Tobias Salquist (16. minut), 2-0 Edgar Babayan (straffe, 50. minut), 2-1 Liam Jonathan Jordan (70. minut), 3-1 Mads Hvilsom (83. minut) Advarsler: Amel Mujanic, HIK (27. minut), Oliver Sonne, HBK (29. minut), Jubril Adedeji, HBK (39. minut), Mathias Høst, HBK (49. minut), Stephan Petersen, HBK (62. minut), Jakob Johansson, HBK (68. minut) Dommer: Patrick Remon Gammelholm Opstilling Hobro (4-4-2): Adrian Kappenberger - Mathias Haarup, Hugo Andersson, Tobias Salquist, Jacob Tjørnelund - Louicius Don Deedson (Thomas Enevoldsen, 62. minut), Christian Cappis (Simon Jakobsen, 88. minut), Amel Mujanic (Jonas Brix-Damborg, 71. minut), Mads Hvilsom - Edgar Babayan, Mikkel Mejlstrup VIS MERE