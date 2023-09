Hobro røg ud af pokalturneringen med æren i behold

I først mulige runde røg Hobro IK ind i superligamodstand i Oddset Pokalen, og det blev ligeledes endestationen for nordjyderne. Men æren er fortsat i behold i fjordbyen, efter cheftræner Martin Thomsens mandskab fik presset OB gennem 90 minutter.

Særligt Jonathan Fischer i hjemmeholdets mål holdt liv i opgøret og fik nok en gang vist sig godt frem i Hobro-trøjen. Kun et enkelt, listigt skud snød den unge keeper i de gulblusedes pokalexit.

Hobro IK - OB 0-1 (0-1) Fodbold, mænd, Oddset Pokalen, 1/16-finaler

Mål: 0-1 Mohamed Buya Turay (23. minut)

Advarsler: Abdoul Yoda, Hobro (90. minut)

Hobros opstilling (3-5-2): Jonathan Fischer - Emil Søgaard, Jesper Bøge (Soumalia Ouattara, 62. minut), Marius Jacobsen - Oliver Klitten, Mathias Kristensen (Lukas Klitten, 46. minut), Abdoul Yoda, Christian Hørby, Jesper Tjørnelund (Villads Rasmussen, 46. minut) - Moubarack Compaoré (Sebastian Beraque, 62. minut), Muamer Brajanac

Dommer: Morten Krogh

Tilskuere: 1175

Superligamandskabet mødte op med stor fokus på dybe bolde, hvilket den tidligere Hobro-spiller, Don Deedson, var en markant del af. En enkelt gang måtte Jonathan Fischer også stå i vejen for sin gamle holdkammerat i første halvleg, men det blev et velplaceret skud fra kanten af feltet, som hjemmeholdet kom bagud på.

Mohamed Buya Turay opsnappede nemlig en bold, som angriberen i flot stil vendte på og sendte i en blød bue uden for Fischers rækkevidde. Dermed var fynboerne foran halvvejs inde i første halvleg.

Kort inden pausen var Hobro tæt på at udligne, selvom det primært var OB, som pressede på for en udbygning af føringen. Moubarack Compaoré sendte bolden lige forbi stolpen, da et flot opspil af Oliver Klitten og den unge forsvarsspiller, Marius Jacobsen, satte angriberen godt op.

I anden halvleg måtte mandskabet undvære Jesper Bøge på grønsværen, da forsvarsveteranen måtte udgå med en ankelskade efter en times spil. Her måtte han forlade en flok holdkammerater, som ellers spillede sig ind i opgøret mod superligamandskabet og i den grad jagtede en udlignende scoring.

Ved fynboernes tilnærmelser viste Jonathan Fischer til gengæld stort overskud og afviste blandt andet to kvalificerede skud fra distancen, da han strakte sig ud i fuld længde begge gange. Det var ligeledes en vigtig aktion, da den unge keeper i direkte duel stod i vejen for Turay med 20 minutter tilbage af opgøret.

Få minutter senere stod Fischer igen som en stærk sidste skanse og ragede bolden til sig, da Turay nok en gang kom alene igennem til målmanden.

I slutningen af opgøret var det primært OB, som pressede på i form af adskillige kontraangreb, men det blev ved det ene mål i Hobro. Dermed står kalenderen udelukkende på 1. division for nordjyderne gennem resten af sæsonen.