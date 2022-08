Hobro sælger anfører til Randers

FODBOLD:Efter 174 kampe for Hobro IK er det nu slut for anfører Mikkel "MP" Mejlstrup Pedersen. Anføreren skal fremover tørne ud for Superligaklubben Randers FC, som har købt ham.

Det oplyser Hobro IK.

- Det er med ambivalente følelser, at vi sender Mikkel "MP" videre til Randers FC. "MP" har i alle årene været en fantastisk ambassadør for Hobro IK, både på og udenfor banen, og det er en stor profil, vi siger farvel til. Udover at have været en stærk og solid midtbanespiller for os har "MP" vist sig som en sand leder, der tør gå forrest, når tingene spidser til. Selvom det bliver svært at sige farvel til vores anfører, er vi samtidig stolte over, at vi kan udvikle et ungt talent, der nu skal spille for en top 6-klub i Danmark, udtaler teknisk chef i Hobro IK, Lars Justesen, i en pressemeddelelse.

26-årige "MP" forlader dermed barndomsklubben, som han siden 2021 har været anfører for.

- Der har tidligere været bud på "MP", som han selv har afvist, da han ikke ville forlade Hobro IK i en svær tid. "MP" har altid været loyal overfor Hobro IK, og derfor har han også fortjent at prøve sig af på et højere niveau, hvorfor vi ikke vil stå i vejen for et skifte, forklarer Lars Justesen.

Randers FC er ikke helt ukendt land for Mikkel Mejlstrup Pedersen. Som ungdomsspiller forlod han nemlig Hobro i 2011 til fordel for Randers. Han vendte tilbage som seniorspiller i 2016.

- Jeg vil bare sige af hjertet tak for seks fantastiske år i førsteholdstruppen i Hobro IK. Jeg kom til klubben første gang for 22 år siden, og at jeg har fået muligheden for at repræsentere Hobro IK's førstehold, har været en fantastisk oplevelse for mig. Det har været en speciel tid for mig, og det har været med stolthed, hver gang jeg har trukket i den gule trøje. Hobro IK vil altid have en stor plads i mit hjerte. Det er min barndomsklub og hjembys klub, siger "MP" og fortsætter:

- Jeg vil sige en stor tak til alle mennesker i byen, alle fans og partnere, alle i klubben og ikke mindst på holdet. Det har været en helt fantastisk tid for mig, som jeg altid vil huske tilbage på med glæde. Vi ses på DS Arena. Alt held og lykke i fremtiden til Hobro IK.

Midtbaneslideren træner med Randers FC fra onsdag.

Hobro IK ligger efter to kampe i 1. Division nummer seks med fire point.