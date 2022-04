Hobro sætter klubrekord med endnu en sejr

HJØRRING:Ni kampe og 19 point er det imponerende udbytte, som Hobro har fået ud af anstrengelserne i 2022. Det står i skarp kontrast til efterårets 18 kampe og 12 point.

Fra at være oplagt nedrykningskandidat er Hobro lige nu et stensikkert bud på et hold, der også er at finde i landets næstbedste række i næste sæson.

Det blev slået fast med syvtommersøm, da Hobro for anden gang i dette historiske forår vandt i Hjørring. Forårets historiske stime blev netop indledt med en sejr i Hjørring tilbage i februar, og lørdag eftermiddag blev det til endnu en sejr. Det var samtidig kamp nummer ni på stribe for Hobro, som gav point. Det er aldrig tidligere sket for klubben i divisionssammenhæng.

- Jeg har lige fået at vide, at det her er ny klubrekord. Det er skide fedt. Vi kunne ikke have drømt om det her, inden foråret gik i gang, siger anfører Mikkel Mejlstrup Pedersen, der har været en af hovedårsagerne til succesen.

Det helt store spørgsmål er dog, hvad forklaringen på den markante forandring er hos Hobro?

- Jeg står også og tænker over lige netop det spørgsmål. Det er svært at sige, men vi er blevet mere sammentømret som trup. Vi ridder også på en bølge lige nu. Vi har rigtig stor selvtillid i truppen. Vi er sindssygt svære at spille mod, og samtidig er vi farlige rent offensivt, siger Mikkel Mejlstrup Pedersen, der har svært ved at skjule glæden, mens holdkammeraterne giver deres højlydte version af "Sweet Caroline" inde i omklædningsrummet.

Særligt defensiven så stærk ud i lørdagens kamp, da VFF-offensiven aldrig fandt en vej igennem den levende Hobro-mur.

- Vi har en solid defensiv. Det var noget, vi kæmpede med i efteråret. Der lukkede vi 1,5 mål ind i snit, og nu er vi nede på 0,5 i snit. Det er en kæmpe forskel.

En anden forklaring kan være, at Hobro har fået bygget flere presvarianter ind i holdet. Martin Thomsens tropper formår nu at veksle mellem både høj og lav preslinje, og det er en evne, der giver langt flere taktiske muligheder. Det så man blandt andet mod Vendsyssel. Det var ikke kunst, men det var effektivt og med et klart Martin Thomsen-aftryk.

Med sejren er Hobro inden søndagens kampe otte point foran Esbjerg og ni foran Jammerbugt.

-Vi skal selv dumme os, hvis vi skal rykke ned. Det skal vi ikke lægge skjul på, men omvendt ved jeg også, at alle i klubben er tilpas nede på jorden til, at vi ikke lader os rive med. Vi har rigtig meget momentum lige nu, og vi knokler i hverdagen for at fastholde det, siger Mikkel Mejlstrup Pedersen, der også peger på en sund konkurrencesituation som et vigtigt nedslagspunkt.

- Dem der spiller kører på til træning for at bevare pladsen på holdet, mens dem der ikke spiller giver den gas, fordi de vil ind og spille. Det er så vigtigt for en trup, at det er sådan den daglige træning kører. Der har vi fundet en perfekt balance, siger kaptajnen.