Hobro sejrede over AC Horsens i sand målfest

FODBOLD:Det var en regulær målfest, som Hobro og AC Horsens leverede i mandagens testkamp hjemme på Hobros nye kunstgræsbane. Det var nordjyderne, som viste sig mest effektive, og de kunne derfor trække sig sejrrigt ud med cifrene 4-2 i årets første træningskamp.

Hobro gav spilletid til flere af de spillere, som normalt ikke er en del af startopstillingen. Rasmus Minor blev flankeret af Brandon Onkony i midterforsvaret, Hamse Husseins spillede på den centrale midtbane, mens Adrian Kappenberger vogtede mellem stængerne.

Nytilkomne Simon Jakobsen var at finde på Hobro-bænken, men han fik ikke sine første minutter i Hobro-trøjen i denne omgang.

Simon Jakobsen, der mandag blev præsenteret som ny mand i Hobro, så hele kampen fra bænken. Foto: Bente Poder

Det var gæsterne fra Horsens, der pressede sig på fra kampens start, hvor der ikke skulle gå mere end fire minutter, før de fik sendt kuglen i kassen. Men heldigvis for hjemmeholdet var linjedommerens flag i vejret.

Hobro havde i første halvleg svært ved at holde på bolden, og fik kun sendt en enkelt afslutning mod mål. Pål Alexander Kirkevold tog sig af et frispark et par meter fra feltet, som nordmanden sikkert sparkede ind til 1-0, der også blev pausestillingen.

Himmerlændingene kom mere på bolden efter pausen, og der gik heller ikke mere end tre minutter, før de udbyggede føringen til 2-0. Rasmus Minor kom godt til vejrs på et hjørnespark og fik bolden dirigeret over i det lange hjørne.

Adrian Kappenberger fik hele kampen i Hobro-målet. Han diskede op med en fornem redning på et frispark. Foto: Bente Poder

Flere påstår, at 2-0 er den farligste føring. Det viste sig at holde stik i denne kamp, for på bare 12 minutter havde AC Horsens bragt balance i regnskabet. Først var det bare 15-årige Jeppe Kjær, der tog et dybt løb og flot sparkede den forbi Adrian Kappenberger, og dernæst sikrede Erhan Masovic udligningen på en returbold efter et hjørnespark.

Det nordjyske superligahold svarede hurtigt tilbage. Hobro-spillerne spillede sig ud af et fornemt pres langt ned i egen zone, og det betød, at Emmanuel Sabbi kunne finde en fri Pål Alexander Kirkevold, der endnu engang viste sig koldblodig foran mål.

10 minutter efter var det Emmanuel Sabbi, som var på pletten på et direkte frispark. Amerikaneren sparkede fra lang afstand bolden højt i målet, og scorede dermed til slutstillingen 4-2.