Live: Følg Hobro-reserverne i Horsens

FODBOLD:Hobro IK ved allerede, at de på mandag skal ud i den første af to altafgørende kampe om at forblive i Superligaen, og de ved også, at det modstanderen bliver Lyngby.

Endnu er det dog ikke afgjort, hvilket hold der får hjemmebane i den sidste og afgørende kamp. Det afgøres onsdag aften, hvor Hobro gæster AC Horsens. Kravet er en sejr for Hobro og nederlag til Lyngby, der spiller senere onsdag aften, hvis Hobro vil have fordel af hjemmebane tilsidst.

Dog satser Hobro ikke hele butikken. Navne som Edgar Babayan og Emmanuel Sabbi er i karantænefare ved næste gule kort, og derfor spares de i onsdagens kamp.

Træner Peter Sørensen har valgt disse 11:

Dagens startopstilling er klar 💪.

Frederik Elkær får debut og bliver dermed den yngste 3F Superliga i Hobro IKs historie 👶. #Sldk #HobroIK #ACHHOB pic.twitter.com/uZdE8wi6a8 — Hobro IK (@hikfodbold) July 8, 2020

På den modsatte side har Bo Henriksen valgt disse 11:

Matej Delac - Peter Nymann, Malte Kiilerich, Alexander Ludwig, Michael Lumb - Jeppe Kjær, Bjarke Jacobsen, Ayo Okuson, Jonas Thorsen - Hallur Hansson, Nicolai Brock-Madsen

