Hobro sender spillerne hjem

FODBOLD:Størstedelen af Hobro IK's administration samt spillertruppen er hjemsendt med støtte fra regeringens trepartsordning, der sikrer medarbejderne hjemsendelse med løn i den gældende periode, fortæller klubben på sin hjemmeside.

Hjemsendelsesperioden er endnu uvis, men følger retningslinjerne fra de danske myndigheder.

Hjemsendelsen er sket efter skærpede påbud fra regeringen med håb om at undgå spredningen af coronavirus. Beslutningen er taget ud fra et helbreds- samt arbejdsmæssigt hensyn. Hertil er Hobro IKs økonomiske situation omstændighederne taget i betragtning også lagt til grund for beslutningen, forklarer klubben.

- Hele Danmark og verden er ramt af denne frygtelige pandemi. Vi har derfor valgt ud fra den nuværende samfundssituation at hjemsende vores medarbejdere under denne trepartsordning, så alle medarbejdere kan vende retur til deres arbejde, når coronavirusset er under kontrol.

- Vi har hele tiden fulgt regeringens udmeldinger og påbud i første omgang med hjemmearbejdspladser, men vi tager nu skridtet videre for at sikre sundheden blandt vores medarbejdere samt arbejdspladserne i Hobro IK. Vi håber snart at have alle medarbejdere tilbage i vante omgivelser på DS Arena, siger Jimmie Nielsen, der er salgsansvarlig direktør i Hobro IK.