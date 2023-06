Hobro ser talenterne an inden ny sæson

HILLERØD:Der var ikke det store på spil, da Hobro IK fik afviklet sæsonens sidste 1. divisionskamp fredag aften. Det blev et målløst opgør mod Hillerød, og dermed blev det en 10. plads for sæsonen 2022/23.

Overlevelsen var allerede sikret inden opgøret. Dermed blev der også plads til at kaste et par unge Hobro-spillere i divisionsilden. Jens Justesen kom således ind med 20 minutter igen og fik sin officielle debut for førsteholdet, ligesom Mikkel Boye fik sin debut i sidste uges kamp mod HB Køge.

- Jens er en af vores egne, og den slags er et plus i vores bog. Der skal lyde et stort tillykke til de to drenge, siger cheftræner Martin Thomsen.

Han fandt ligeledes plads til Mikkel Boye, som kom ind i tillægstiden. Dermed fik den 17-årige sin anden førsteholdskamp, mens 18-årige Justesen, som i øvrigt ikke er i familie med Mads og Lars Justesen, blev noteret for sin første af slagsen.

Dertil sad 18-årige Lukas Sneftrup og 20-årige Rasmus Johansen på bænken.

- Der er mange af de unge, som starter med os i næste sæson og skal vise sig frem. Denne gang var det Justesen og Boye, men det kunne sagtens være Sneftrup eller Rasmus, som kunne få en rolle. De har alle snust til det og trænet med en gang imellem. De fylder godt, så vi er omkring de 20 spillere i truppen, og de kan komme tættere på. Så er det også lettere at få debut i en kamp som den her, siger træneren.

- Vi må se, hvordan de gør det, og hvordan truppen ser ud. Det er et vilkår at bruge unge spillere, og havde vi 10 millioner kroner mere, som nogle af de andre klubber har, havde det nok været et andet slags hold. Men mit job er at få dem op på højere niveau, og der har de taget fine skridt, tilføjer han.

I indeværende sæson har Mads Freundlich og Frederik Elkær spillet en voksende rolle på holdet, mens Frederik Dietz i forsvaret har været et af de største salgsemner for klubben. Dermed har klubbens udmeldte strategi om at bruge egenudviklede spillere for alvor været aktuel i indeværende sæson.

- Det er spillere, som har vænnet sig til 1. division og har lagt på. De unge skal have et godt stillads af læne sig op af, og i dem har de nogle unge, men rutinerede, gutter, som kan give ro til udvikling. Det miljø vil vi forsøge at lave hele tiden, fortæller Martin Thomsen.

I den kommende sæson er Ronnie Schwartz, Don Deedson, Danny Amankwaa og Mathias Nygaard fortid i klubben, mens det fortsat ikke vides, om Mathias Haarup skal videre efter kontraktudløb. De unge talenter i fjordbyen kan altså meget vel få større betydning efter sommeren.

- Vi skal kigge på truppen og finde de rette spillere med de få midler, som vi har nu og har til næste sæson, lyder det afsluttende fra divisionstræneren.