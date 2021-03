Hobro ser ud til at misse top-seks efter nyt remis

FODBOLD:Hobro IK tabte fredag aften endnu et skridt i jagten på en plads i oprykningsspillet i 1. division, da udekampen mod FC Fredericia endte 1-1.

Dermed er Michael Kryger stadig uden sejr som fungerende cheftræner hos himmerlændingene. I sidste uge formøblede Hobro også en 1-0-føring, da det blev 2-2 ude mod Fremad Amager.

Hobro har fire point op til netop Fredericia på den sjetteplads, der giver adgang til oprykningsspillet. Begge hold har to kampe til i grundspillet.

FC Fredericia - Hobro IK 1-1 (0-1) Mål: 0-1 Mads Hvilsom (44. minut), 1-1 Samson Iyede (74. minut) Hobro IK’s opstilling (4-3-3): Adrian Kappenberger - Mathias Haarup, Jesper Bøge, Anton Skipper, Jacob Tjørnelund (Hugo Andersson, 76. minut) - Mikkel Mejlstrup Pedersen, Jonas Brix-Damborg (Imed Louati, 55. minut), Christian Cappis - Don Deedson (Danny Amankwaa, 55. minut), Pål Alexander Kirkevold (Amel Mujanic, 69. minut), Mads Hvilsom VIS MERE

Fredericia fik kampens første mulighed i det tredje minut, da Christian Tue Jensen blev spillet fri, men i afslutningsøjeblikket kom Jacob Tjørnelund på tværs og fik generet Fredericia-spilleren tilstrækkeligt til, at han ikke fik sin afslutning inden for målrammen.

I det 25. minut burde Hobro til gengæld have taget føringen. Christian Cappis' tværpasning fandt en helt fri Mads Hvilsom foran mål, men Hobro-topscoreren sendte på det skammeligste sin afslutning forbi mål.

Kort før pausen tog Hvilsom dog revanche. En Fredericia-spiller tog et for langt træk, og så var Christian Cappis hurtigt over den løse bold. Amerikaneren fandt igen Mads Hvilsom, og angriberen fik rundet en Fredericia-forsvarer, inden han sparkede bolden i nettet.

17 minutter før tid fik Fredericia dog bragt balance i regnskabet. Samson Iyede vandt først en hovedstødsduel over Jacob Tjørnelund, og efterfølgende fik Fredericia-angriberen trampet sig forbi en anden Hobro-forsvarer, inden han kunne sende udligningen i nettet.

Hobro skal møde oprykningskandidaterne Silkeborg og Esbjerg i de sidste to kampe i grundspillet.