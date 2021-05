Hobro sikrede overlevelsen i Kolding

FODBOLD:Hobro IK sikrede sig fredag aften en ny sæson i landets næstbedste fodboldrække, da det blev 0-0 i udekampen mod Kolding IF i 1. divisions kvalifikationsspil.

Pointdelingen betyder, at hverken Kolding eller Skive nu kan hente Hobro, der dermed har klaret frisag.

Kolding IF - Hobro IK 0-0 (0-0) Advarsler: Mike Vestergaard, Kolding (80. minut), Mikkel Mejlstrup Pedersen, Hobro IK (82. minut), Oliver Drost, Kolding (84. minut), Don Deedson, Hobro IK (90. minut) Dommer: Patrick Rasmussen Tilskuere: 1031 Hobros opstilling (3-5-2): Adrian Kappenberger - Mathias Haarup, Hugo Andersson, Jesper Bøge - Alexander Baun (Don Deedson, 25. minut), Mikkel Mejlstrup Pedersen, Jonas Brix-Damborg, Christian Cappis, Jacob Tjørnelund - Imed Louati, Danny Amankwaa VIS MERE

Det kunne ses, at Hobro kun havde behov for at få et point med hjem fra Kolding for at gøre overlevelsen definitiv.

I en meget chancefattig første halvleg var Hobro tættest på en føring, da Jacob Tjørnelund fik en stor chance efter 38 minutters spil. Christian Cappis' hjørnespark blev bokset lige ud til Tjørnelund af Kolding-målmand Frederik Ibsen, men Hobro-backen sendte sin afslutning fra en god position midt i feltet et godt stykke over mål.

Hobro begyndte anden halvleg bedst og havde også flere tilløb til gode muligheder, men efter 62 minutter burde hjemmeholdet have taget føringen.

Et hjørnespark blev sendt ind i panden på en helt fri Morten Olsen, men med en refleksredning fik Hobro-målmand Adrian Kappenberger skubbet Kolding-spillerens hovedstød ud på stolpen.

Tættere på en scoring kom ingen af holdene, og med det uafgjorte resultat hjalp Hobro også 1. divisions andet nordjyske mandskab, Vendsyssel FF. Vendelboerne kan overtage Koldings plads på den rigtige side af nedrykningsstregen med en sejr lørdag i Hvidovre.

Hobro IK's næste opgave er mod netop Vendsyssel FF, der kommer på besøg i Hobro søndag 23. maj. Sæsonen rundes af fire dage senere med en udekamp mod Hvidovre.