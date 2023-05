Hobro skal håndtere lokalt stormløb på Falster

HOBRO:Det var en våd klud, som Hobro fik tyret i fjæset, da Fremad Amager sikrede sig sejren i tillægstiden i den seneste kamp. De tre point til amagerkanerne betyder, at Hobro fortsat ikke kan vide sig sikker på overlevelse i 1. division.

Med tre runder tilbage er himmerlændingene reelt fem point foran Fremad Amager. Det gør fredagens udflugt til Falster til sæsonens hidtil vigtigste kamp.

- Det er en af de kampe, hvor det godt må kilde flere steder, for vi ved, det er en meget vigtig kamp. Det er en af den slags kampe, hvor det er godt, at vi har en god blanding af unge spillere, der vil fremad og rutinerede spillere, der har prøvet de her situationer før, siger Martin Thomsen.

Hobro-træneren har ikke gjort noget ekstra for at bearbejde forrige rundes nederlag. Der var en ekstra træning i det, der skulle have været en friweekend, men det var mest af alt for at få nederlaget ud af systemet.

- Vi er videre. Der er ikke nogen grund til at hænge fast i den kamp. Vi ved, hvad opgaven er i de sidste kampe. Vi skal til Falster, og vi ved, hvilken opgave der venter. Vi så i deres forrige kamp, at de ikke er gået på ferie, selvom de er rykket ned. Derfor forventer jeg også, at vi møder et hold, der bare går til den, siger Martin Thomsen.

Hobro-træneren har noteret sig, at Nykøbing FC vandt sin seneste kamp 5-2 over Hillerød i en forestilling, der var ren indianerfodbold og et sandt chanceorgie.

- Vi må forvente, at Nykøbing kommer ud og spiller friskt til. De har intet at tabe. Det så vi i den seneste kamp, så her skal vi være klar på at håndtere defensivt, siger Martin Thomsen, der omvendt har stor tiltro til sine offensive esser.

- Vi har haft en flot forårssæson, hvor vi har spillet os i en god position. Med vores udgangspunkt inden foråret, så er det meget positivt, at vi med tre runder tilbage har et forspring på fire point til holdet under stregen. Den havde vi gerne købt, og en stor del af forklaringen på det udgangspunkt er vores offensiv, siger Martin Thomsen.

- Vores offensiv har virkelig været stærk i dette forår, og jeg er også sikker på, at vi nok skal få skabt de chancer, som vi skal bruge for at vinde kampen i Nykøbing. Så er spørgsmålet, om vi har den fornødne skarphed, men det satser vi på, siger Martin Thomsen.

Ingen af de to hold har karantæner til kampen, men umiddelbart må Hobro fortsat se bort fra Mathias Haarup, der fortsat er ude med en skulderskade.

Der er kampstart i Nykøbing Falster klokken 19.