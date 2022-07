Hobro skal spare for tredje år i træk: Derfor er der alligevel optimisme

HOBRO:Fredag aften var der langt mere end blot en sejr i en træningskamp på spil for familien Thomsen. Her var det nemlig Hobro trænet af Martin Thomsen, der stillede op til sæsonens første træningskamp mod et udvalgt hold fra Hobro Kommune under ledelse af brormand Peter Thomsen.

Den kamp vandt Hobro og Martin Thomsen som ventet 7-1, men det udvalgte hold bestående af seriespillere kom i det mindste i front med 1-0.

Det var et Hobro-hold i nogenlunde stærkeste formation, men der manglede dog et par ansigter.

Abdoul Yoda har fået lidt ekstra ferie, fordi han var på landsholdsopgaver. U23-spillerne Oliver Overgaard, Mads Freundlich og Frederik Dietz har spillet med klubbens jyllandsseriehold, så de har fået en uges ekstra ferie. Alle fire har første træningsdag mandag.

Her møder de ind til en opstart, der i høj grad handler om at fastholdet det fantastiske momentum fra forårets flotte kampagne fra Hobros side.

- Vi glæder os helt sindssygt til at komme i gang. Spillerne higer efter at komme ud at spille om point, fordi vi fik den her stærke afslutning. Vi skal ud at jagte en god start på sæsonen, så vi ikke ender i samme situation som for et år siden, siger Martin Thomsen.

Eriksen stopper

Trupsammensætningen hos Hobro bliver lidt anderledes til den kommende sæson, hvor man ikke skal forvente en ligeså stor spillertrup målt på antal spillere.

- Det bliver en mindre trup. Det er ikke nogen hemmelighed, at økonomien spiller ind. Der hvor vi er nu som klub, er der fokus på at få økonomien til at række. Derfor skal vi skære lidt til. Truppen bliver mindre, og så har der jo allerede været skrevet om, at kontrakterne også bliver lidt mindre, men det er der, hvor vi er nu, siger Martin Thomsen.

- Mads Eriksen stopper med at spille fodbold, så han slutter sig til Jakob Hjorth, Christoffer Østergaard og Oliver Thychosen, fortæller Hobro-træneren, der er med på, at sommerpausen har gjort et relativt stort indhug i klubbens defensive besætning.

- Vi er godt dækket ind på alle positioner, fordi vi har en række fleksible spillere. Nogle vil måske mene, at vi med Hjorths, Østergaards og Mads Eriksens afgang kunne bruge en ny midtstopper, men vi har stadig spillere til at fylde de positioner ud, så det er mest kvaliteten hos den enkelte spiller, vi kigger på, siger Martin Thomsen.

Færre penge

Det er ingen hemmelighed, at Hobro for tredje år i træk er i gang med at spare på udgifterne, og man skal ikke meget længere ned, før det bliver svært at tro på mere end en kronisk kamp for overlevelse i den næstbedste række.

- Det er vores opgave, at vi via præstationer kommer til at ændre på den udvikling. Sidste sommer skulle vi også skære til. Dengang formåede vi at forbedre præstationen en enkelte plads i tabellen i forrige sæson. Vi er et sted. hvor vi gerne skal få to plus to til at give fem. Det er en del af det, siger Martin Thomsen.

Det betyder, at strategien for trupsammensætningen skal være endnu skarpere.

- Vi bygger også videre på vores koncept med vores U23-hold, og så håber vi, at vi kan få givet spilletid til spillere som Mads Freundlich og Oliver Overgaard, ligesom Frederik Elkær fik et gennembrud i sidste sæson.

- Det er unge spillere, vi gerne vil. Strategien er stadig, at vi gerne vil lave et salg i ny og næ. Derfor kan vi heller ikke kun have spillere over 30 år, understreger Martin Thomsen, der dog er glad for, at man fortsat har en stribe rutinerede spillere med på holdet til næste sæson.

- Vi har nogle rutinerede spillere i truppen nu, som de unge kan læne sig op ad. Det er så vigtigt. Derfor var jeg så glad for, at vi kunne lave en ny aftale med Mads Hvilsom. Når vi har stammen på plads, så kan vi netop hente de unge ind, som vi skal udvikle.

I den sidste ende er målsætningen for den kommende sæson at spille med om de top seks-placeringer, som man aldrig formåede at komme tæt på i den forgangne sæson.

- Vi står et sted, hvor vi qua en rigtig god afslutning på sidste sæson er klar til at angribe den nye sæson godt. Der er mange hold, der vil blande sig i kampen om top seks, men det er nok det overordnede mål for os, at vi gerne vil spille med om de pladser, siger Hobro-træneren.