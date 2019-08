Hobro skilles fra midtbanespiller

FODBOLD: : Forsvarsspilleren Alexander Molberg stopper i superligaklubben Hobro IK, selvom han har kontrakt for endnu et år.

Parterne er blevet enige om at slå en streg over samarbejdet, der hidtil ikke har udmøntet sig i et eneste minuts spilletid for den 20-årige spiller.

- Alexander har prioriteret at flytte tilbage til Fyn, hvor han vil studere og finde en ny klub, hvor han kan få mere førsteholdsfodbold, end vi kan tilbyde. Jeg synes, det er en moden og velovervejet beslutning, siger Hobros sportschef, Jens Hammer Sørensen.

Alexander Molberg var i sidste sæson udlejet til engelske Wolverhampton, hvor han optrådte for klubbens U23-mandskab.