Hobro-skiløber vil have World Cup-point i fødselsdagsgave

SKISPORT: Den alpine skiløber Christoffer Faarup fra Hobro Skiklub fejrer fredag sin 26 års fødselsdag med at deltage i et World Cup-styrtløb i Bormio i Italien.

Og det står helt klart, hvad Faarups største fødselsdagsønske er.

- En placering i Top 30, som jo automatisk giver World Cup-point. Det er mit største fødselsdagsønske, lyder det fra Christoffer Faarup.

Den første måned i styrtløbernes sæson har givet grund til en vis optimisme hos Hobro-skiløberen.

- I Beaver Creek kørte jeg mit hidtil bedste World Cup-styrtløb. Jeg blev nummer 44 blot 0,53 sekunder fra 30. pladsen, der udløser World Cup-point. Og i Val Gardena kort før jul lå jeg nummer 14 efter 44 sekunders kørsel. Desværre tabte jeg min ene ski i det efterfølgende sving.

- Det var surt, men jeg glæder mig over, at jeg indtil mit uheld leverede en præstation, der langt overstiger de forventninger, jeg har for denne sæson, siger Christoffer Faarup, der lørdag også deltager i Super-G på pisten i Bormio.