Hobro skriver kontrakt med klubbens yngste debutant

FODBOLD:Den 17-årige midterforsvar Frederik Dietz Nielsen har underskrevet en treårig kontrakt med Hobro IK, skriver 1. divisionsklubben i en pressemeddelelse.

Forsvarsspilleren har hidtil spillet på Hobro IK's U19-hold, men har den seneste måned trænet med førsteholdet og fik tilmed debut 6. maj mod Fremad Amager, som den yngste i klubbens historie.

Sportschef Jens Hammer Sørensen siger følgende om det unge talent:

- Det er med stolthed, at vi kan tilbyde Frederik en 3-årig kontrakt i Hobro IK. Frederik er blot den fjerde spiller i klubbens historie, der er endt med at gå hele vejen gennem vores talentsystem, til at spille minimum 1. division.

- Vi ser et stort potentiale i Frederik, og at han allerede har bevist, at han som 17-årig kan være med på førsteholdet, vidner om det store talent, Frederik er i besiddelse af, siger han.

Frederik Dietz Nielsen, der kommer til at spille i nummer 13, glæder sig til fortsat at repræsentere sin Hobro IK.

- Jeg er utroligt glad og stolt over at få lov til at repræsentere Hobro IK i tre år mere. Klubben har stor betydning for mig og min familie, og det er utroligt stort for mig at kunne spille i denne klub. Tak til alle som har været med på min rejse. Jeg glæder mig til at fortsætte det hårde arbejde, lyder det fra den unge Hobro-spiller.

Frederik Dietz Nielsen har spillet to førsteholdskampe for Hobro IK og kan igen komme i spil på søndag, når Hobro møder Vendsyssel FF på DS Arena.