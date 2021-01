Hobro slog nordjysk 2. divisionshold i bidende kulde

FODBOLD:Hobro og Jammerbugt FC fik taget hul på året, da 1. divisionsholdet tog imod kollegerne fra en lavere division torsdag aften. Her vandt hjemmeholdet med 2-1 i en kamp, som de havde en mindre overtag i.

I fem minusgrader prøvede holdene at få varmen i årets første testkamp.

Efter Vendsyssel FF's coronaudbrud stod begge hold uden en testmodstander - og fandt dermed hinanden til en duel torsdag aften på kunstgræsbanen på Amerikavej i Hobro.

Se alle billederne fra testkampen nederst i artiklen.

Kampfakta Mål: 1-0 Mikkel M. Pedersen (23. minut), 2-0 Don Deedson (24. minut), 2-1 Sead Gavranovic (57. minut) Hobro, startopstilling (4-2-3-1): Adrian Kappenberger - Mathias Haarup, Jesper Bøge, Hugo Andersson, Jacob Tjørnelund - Christian Cappis, Amel Mujanic - Mads Hvilsom, Mikkel M. Pedersen, Don Deedson - Ihmed Louati Jammerbugt, startopstilling (4-4-2): Marcus Bundgaard - Glenn Rask, Simon Jensen, Nikolaj Lyngø, Mads Larsen - Max Møller, Andreas Bruhn, Christian Rye, Sead Gavranovic - Viktor Ahlmann, Lasse Storvang Udvisninger: Viktor Ahlmann, Jammerbugt (52. minut) VIS MERE

Det var dog en meget lige start i opgøret mellem de to nordjyske divisionshold.

2. divisionsholdet kom til et par tidlige chancer uden at blive decideret farlige. Efter 20 minutter begyndte hjemmeholdet at vise tænder på Amerikavej.

Først udfordrede både Mikkel M. Pedersen og Mads Hvilsom den tidligere AaB-keeper i Jammerbugt-målet, Marcus Bundgaard. Han slap dog med skrækken.

Kort efter kom Hobro-duoen igennem, da Mads Hvilsom kom på et højt indlæg fra Ihmed Louati. Mens bolden hoppede på stregen, tacklede Mikkel MP den i mål til 1-0. Der gik derfter ikke et minut, inden Don Deedson satte to Jammerbugt-spillere og udplacerede Bundgaard til 2-0.

I anden halvleg skiftede begge hold flere spillere - hvilket påvirkede kampen, der gennem første halvleg lignede noget nær stærkeste opstilling fra begge hold. Jammerbugts Viktor Ahlmann måtte dog tag en særdeles ufrivillig udskiftning efter 50 minutter.

Angriberen fik nemlig et rødt kort efter at have stemplet Christian Cappis i brystet i en duel, der sendte begge spillere i jorden. Dermed blev Ahlmann erstattet af en holdkammerat.

Kort efter kunne Sead Gavranovic reducere for gæsterne, da han på kanten af feltet kørte et hurtigt samspil med en holdkammerat og sendte bolden i en blød bue i det fjerne hjørne bag Adrian Kappenberger.

I kampens afsluttende minutter sad Hobro på spillet, men det blev ved 2-1 til himmerlændingene.