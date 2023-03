Hobro smed point og stor luns af forspring i 1. division

HELSINGØR:Det, der længe lignede en solid præstation og endnu et point til overlevelseskampen i 1. division i fodbold, endte lørdag som en maveplasker for Hobro IK.

Nordjyderne var godt med i grundspillets sidste kamp og skabte adskillige store chancer, men det var det nordsjællandske hjemmehold, der løb med en 2-1-sejr.

Da Fredericia samtidig vandt 2-1 over Fremad Amager, fik Hobro spist tre point af deres forspring til den kriminelle streg. Martin Thomsens tropper går nu ind til de 10 kampe i nedrykningsspillet med blot to points luft til nedrykningen.

FC Helsingør - Hobro IK 2-1 Fodbold, NordicBet Ligaen (1. division)

Mål: 0-1 Don Deedson (22. minut), 1-1 Daniel Haarbo (41. minut), 2-1 Jacob Schoop (82. minut)

Advarsler: Don Deedson, Hobro (37.), Valdemar Schousboe, Helsingør (50.), Mads Freundlich, Hobro (65.), Daniel Norouzi, Helsingør (71.), Oliver Klitten, Helsingør (84.), Nicolai Geertsen, Helsingør (90.)

Opstilling, Hobro (3-5-2): Adrian Kappenberg - Emil Søgaard, Simon Jakobsen, Jesper Bøge (Frederik Dietz, 78.) - Mathias Haarup, Mads Freundlich, Abdoul Yoda (Danny Amankwaa, 85.), Villads Rasmussen (Mathias Nygaard, 57.), Frederik Elkær - Don Deedson (Ronnie Schwartz, 78.), Muamer Brajanac (Laurs Skjellerup, 85)

Tilskuere: 1028 VIS MERE

Hobro havde længe godt styr på Helsingørs tophold, og de kom sågar foran på deres allerførste mulighed. Muamer Brajanac stak angrebskollegaen Don Deedson i dybden, og sidstnævnte haitianske angriber trak beslutsomt ind i banen og huggede fra kanten af feltet Hobro foran 1-0 med sit venstreben.

Helsingørs favoritter blev først farlige mod slutningen af 1. halvleg. Først sparkede de et langskud på overliggeren, og fem minutter før pauseteen slog de til med udligningen. Et indlæg blev hentet ned for fødderne af Daniel Haarbo, der udnyttede et passivt forsvarsspil til at sparke 1-1 i netmaskerne.

I anden halvleg blev kampen mere åben, og begge hold havde mulighederne for at score. Hobros tilbud var dog de klart største. Efter knap en times spil headede Simon Jakobsen et hjørne videre til en helt fri Mathias Haarup, der måtte se sit hovedstød blive reddet akrobatisk på stregen.

I stedet hapsede Helsingør i slutfasen alle tre point ved Jacob Schoop, der udnyttede en tøvende Hobro-defensiv til at vandre på tværs af feltet og til slut hamre 2-1-målet ind bag en sagesløs Adrian Kappenberger.

Alligevel burde Hobro have fået udlignet i overtiden, men på forunderlig vis lykkedes det indskiftede Ronnie Schwartz at forspilde et gigantisk tilbud. Den tidligere superligatopscorer sparkede simpelthen forbi bolden i fuldstændig fri position midt i feltet, og så løb tiden ud for nordjyderne.