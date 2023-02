Hobro smed vitalt point i overtiden

AMAGER: Det var tæt på røveri ved højlys dag, da Fremad Amager fredag aften snuppede alle tre point og vandt 2-1 i den vigtige bundkamp mod Hobro IK. Nordjyderne havde i slutfasen presset voldsomt på og havde flere gode muligheder for at skyde tre point til Nordjylland, men måtte i overtiden se den unge offensivspiller Mads Gernsøe afgøre det hele til fordel for sjællænderne.

- Det er sindssygt bittert, at vi tabte til allersidst. Vi havde alle chancer for at tage de tre point i slutfasen. Vi havde i anden halvleg fået kampen over på vores præmisser, så det gør ondt, specielt når vi havde muligheden for at lægge afstand til nogle af vores direkte konkurrenter i bunden, lyder det fra holdets cheftræner, Martin Thomsen.

Det var også hjemmeholdet, som kom klart mest aggressive ud til opgøret. Sjællænderne investerede mange kræfter i et højt og intenst pres, hver eneste gang Hobro havde kontrol med bolden. Det gav pote efter 19 minutter, da Amager genvandt bolden nede omkring Hobro-feltet. Herefter kunne Gustav Marcussen kort efter gøre det til 1-0.

Den største trussel for Fremad Amager var Don Deedson, som konstant var et farligt bekendtskab for hjemmeholdet. Kort før pausen kom han alene igennem med Jacob Pryts i Amager-målet ved hjælp af sin abnorme fart, men angriberen var for tøvende i situationen, som løb ud i sandet.

Hobro-træner Martin Thomsen havde tydeligvis brugt pausen fornuftigt. Det var et forvandlet Hobro-hold, der kom ud med langt mere energi og fik trykket Amager ned mod eget felt.

- Vi fik lavet et par justeringer i pausen, som gjorde, at vi kom ovenpå. Vi fik ændret lidt i vores pres, og så lagde vi mere vægt i at spille på ydersiden, hvor vi fik skabt mere plads, siger Martin Thomsen.

Det gav bonus på et hjørnespark efter en lille time. Frederik Dietz fik på bagerste stang headet bolden tilbage i det lille felt, hvor Mathias Haarup kom først på bolden. Hovedstødet sad lige i favnen på Jacob Pryts, men målmanden fumlede med bolden, hvilket gjorde den lige akkurat passerede stregen.

Fremad Amager - Hobro IK 2-1 (1-0) Fodbold, 1. division Mål: 1-0 Gustav Marcussen (19. minut), Mathis Haarup (57. minut), Mads Gernsøe (90. minut) Advarsler: Emil Stauggard, Fremad Amager (45. minut), Mads Aaquist, Fremad Amager (52. minut), Frederik Elkær Hobro (70. minut), Alexander Johansen, Fremad Amager (80. minut) Opstilling, Hobro (3-5-2): Adrian Kappenberger - Emil Søgaard, Jesper Bøge, Frederik Dietz - Mathias Haarup, Mads Freundlich (Villads Rasmussen, 77. minut) , Frederik Mortensen, Abdoul Yoda (Mathias Nygaard, 72. minut), Frederik Elkær - Don Deedson (Danny Amankwaa, 89. minut), Muamer Brajanac (Laurs Skjellerup, 77. minut) Tilskuere: 2021 VIS MERE

Begge hold viste herfra initiativ til, at de ville have sejren, men uden at skabe de store muligheder. Skyttegravskrigen blev dog indstillet i slutfasen, da Mathias Haarup var afsindigt tæt på at blive dobbelt målscorer, men Amager-målmanden tog sig noget mere heldigt ude denne gang.

Med to minutter igen var indskiftede Laurs Skjellerup ved at sende alle tre point med i bussen til Nordjylland, men stolpen reddede amagerkanerne, som derimod løb ned og scorede i modsatte ende.

Hobro har dermed fået fire point i de første tre kampe i kalenderåret 2023.

- Det var en af vores mange finaler, som vi ikke fik udnyttet denne gang. Alt i alt har det været en fornuftig start på forårssæsonen, men et point i aften (fredag, red.) havde lunet gevaldigt, lyder det fra Hobro-træneren.

Med sejren går Fremad Amager forbi Hobro i tabellen. Himmerlændingene er placeret på 10. pladsen.