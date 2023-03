Hobro smider 2-0-føring mod tophold i en intens duel

Hobro kom foran 2-0, men formåede ikke at holde føringen, da topholdet fra Hvidovre kom til Nordjylland.

Kampen endte 2-2 , og selvom hjemmeholdet vil ærgre sig over at smide en 2-0-føring, skal de være glade for det ene point. Hvidovre kunne nemt have stjålet showet, hvis skarpheden var til stede.

Hobro IK skulle forsøge at fortsætte hjemmebane-stimen, hvor himmerlændinge har fået seks point ud af seks mulige i 2023.

Kampen blev dog ikke spillet på DS Arena, hvis grønsværen var hårdt medtaget efter snebygerne, der har plaget Nordjylland den seneste uge.

Kampen var i stedet rykket til kunstgræsbanen få meter derfra.

Men det lod ikke til, at det gik ud over hjemmebanefordelen i starten af kampen.

Allerede efter fem minutter kom Hobro foran 1-0. Frederik Elkær modtog bolden på kanten af feltet, og da ingen modstandere var i nærheden, sendte han en kvalificeret flugter mod Hvidovres mål. Filip Djukic i målet gav en retur, der til sidst endte hos Frederik Mortensen, der kunne prikke den i et tomt mål.

Udover målet var Hobro ikke meget på bolden de første 10 minutter. Værterne overlod initiativet til gæsterne.

Men efter 14 minutter kom hjemmeholdet på 2-0. Hvidovres Andreas Pyndt smed bolden væk foran eget felt, og det tvang Frederik Carlsen til at begå frispark i en giftig position. Hobro's Muamer Brajanac skulle stå for den, og det klarede han til UG.

Han sendte et hårdt vristspark afsted, og den drilske bold dansede over muren og forbi Filip Djukic i målet. Det var blot angriberens tredje scoring i sæsonen.

2-0 til hjemmeholdet, der kun havde haft to chancer.

Det var altså ikke til at se, at Hobro er det hold i NordicBet Ligaen, der har scoret færrest mål i denne sæson. Blot 16 styks er det blevet til inden dagens kamp.

Reduceringen kom dog allerede otte minutter senere, da Hvidovres Marcus Lindberg modtog bolden mellem Hobros defensive kæder. Han vendte rundt og satte kursen mod Hobros forsvar. På kanten af feltet sendte han et fladt skud forbi Adrian Kappenberger. 2-1.

Få minutter senere kunne det blive 2-2, men Emil Søgaard reddede bolden på stregen for hjemmeholdet. Udeholdets Marcus Lindberg stod pludselig fri bagerst i feltet og sendte bolden forbi Adrian Kappenberger, der dog blev reddet af sin forsvarsspiler på stregen.

Ellers stod der Hvidovre på det meste, der masserede bolden, mens hjemmeholdets defensive mur parerede det meste væk.

Udeholdet kom dog frem til nogle få chancer, hvor Adrian Kappenberger i målet måtte i aktion.

Når Hobro fik erobret bolden, forsøgte de at holde fast i den, men Hvidovres pres gjorde det svært for hjemmeholdet at få en pause. Hobro kunne ikke få spillet sig gennem kæderne og endte ofte med at sende en lang bold frem.

Den store angriber Muamer Brajanac havde flere gange held med at tage den til sig, men det endte sjældent i en farlig situation.

Hobro kunne dog gå til pause med en føring, selvom de blot havde haft bolden 32 procent af halvlegen.

I starten af anden halvleg fortsatte det samme kampbillede. Hvidovre var mest på bolden, men udeholdet havde problemer med at spille sig til de helt store chancer. Hobro stod solidt i deres egne rækker, og det var svært for udeholdet at finde åbninger i den nordjyske defensiv, der blev godt styret af anfører Simon Jakobsen.

Hobro blev dog farlig i den anden ende. I 54. minut blev Mathias Haarup spillet fri på højrekanten med en lang bold, og han fandt Muamer Brajanac, der stod helt fri i det lille felt. Han kiksede dog og sendte et skævt skud forbi målet med sit skinneben.

De første 15 minutter af anden halvleg lykkedes Hobro med at ødelægge flowet i kampen, der var en rodet affære med mange spilstop.

Hvidovre skulle have udlignet efter 69 minutters spil, da Mathias "Greko" Jakobsen modtog bolden i luften med ryggen til mål. Han tog den ned, vendte rundt og plantede to forsvarsspillere i kunstgræsset. Adrian Kappenberger kom ud og gjorde sig stor, og selvom Mathias "Greko" Jakobsen var alene tre meter foran mål, sendte han den over.

To minutter senere var den gal igen. Hjemmeholdets forsvarsgeneral Simon Jakobsen var uopmærksom og sendte en for kort aflevering tilbage til Adrian Kappenberger. Den blev opsnappet af Andreas Smed, der smed sig, da Adrian Kappenberger kom ud. Dommeren vinkede afværgende.

Endnu en stor chance til Hvidovre kom fire minutter senere, da Adrian Kappenberger kom forkert ud. Bolden blev dog først blokeret og senere ekspederet væk.

Tre wakeup-calls til hjemmeholdet inden for mindre end 10 minutter, der alle nemt kunne være endt i mål.

Det kunne ikke blive ved med at gå godt, og efter 79 minutter gik det galt. Et indkast i Hobros venstre side, endte hos Andreas Smed, der lagde den videre med ydersiden til en fremadstormende Frederik Carlsen, der pludselig havde bolden få meter fra mål. Han sendte et fladt skud i det nærmeste hjørne uden chance for Adrian Kappenberger i Hobro-målet.

Hvidovre gik efter alle tre point, mens Hobro tilbragte resten af kampen på egen banehalvdel, hvor den primære opgave var at beskytte det ene point.

Det lykkedes.

Hobro tager et livsvigtigt point i kampen for overlevelse i NordicBet Ligaen. Hobro rykker op på 9. pladsen - á point med Fremad Amager.