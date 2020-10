Hobro snublede igen: Topplacering er langt væk

FODBOLD:Hobro IK led lørdag det tredje nederlag på stribe i 1. division, og det var et eftertrykkeligt af slagsen. Nøglekampen om en placering i top-6 blev vundet af Fremad Amager med hele 4-0 på DS Arena.

Kampbilledet matchede dog ikke cifrene på måltavlen, for Hobro havde bolden det meste af tiden. Især i kampens første kvarter sad hjemmeholdet tungt på opgøret og skabte også chancer. Men henholdsvis Mathias Haarup og Edgar Babayan fik ikke placeret deres afslutninger yderligt nok.

I stedet slog Fremad Amager til på to gyldne minutter, og i begge tilfælde var opskriften en stikning til Emmanuel Tokú. Først løb han fra Jacob Tjørnelund i det 25. minut og udplacerede sikkert Adrian Kappenberger. Minuttet senere rundede han køligt Hobro-keeperen, så måltavlen pludselig lyste 0-2.

Arkivfoto: Lars Pauli

Det chok kom Hobro sig reelt aldrig over, for selv om de nok fortsat havde bolden mest, havde de store problemer med at spille sig igennem til åbne chancer. Fremad Amager kunne derimod stå og lure på kontrachancerne, som er holdets speciale.

Det blev 3-0 til gæsterne efter en times spil, da Pierre Dahlin Larsen fra en spids vinkel fik lov at passere Kappenberger, mens 4-0 blev sat ind af Kristoffer Munksgaard i det 69. minut - atter på en omstilling.

Danny Amankwaa fik debut for Hobro i anden halvleg, men da var kampen for længst afgjort, så offensiv-spilleren havde svære betingelser for at vise sig frem.

Nederlaget betyder, at Hobro nu har tre point op til en placering blandt de seks, der til foråret skal spille om oprykning til Superligaen. På torsdag går turen til Helsingør i næste spillerunde.