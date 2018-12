Hobro snydt for point i sidste minut

FODBOLD: Det lignede længe at Hobro ville tage point med fra Aarhus, men en scoring af Pierre Kanstrup i sidste minut sikrede AGF en sejr på 1-0.

Kampens første ti minutter var en rodet affære men med Hobro mest på bolden. De gule havde dog svært ved at spille sig i gennem til chancer.

AGF fik tilkæmpet sig et hjørnespark i det 12. minut. Et hårdt indlæg blev sendt ind i feltet, og Jens Stage kom først på bolden, men Jesper Rask fik pareret bolden ud over baglinjen.

Fire minutter senere fik AGF endnu en chance. I et kontraangreb fik Jakob Ankersen spillet Tobias Sana fri i en position udenfor feltet, men svenskeren sparkede bolden langt over mål.

Tobias Sana fik en god mulighed igen efter 19 minutter. AGF fik tilkendt et frispark udenfor feltet, og midtbanespilleren sparkede direkte på kassen, men Jesper Rask viste sikre hænder og greb bolden.

Hobro kom til deres første afslutning efter 25 minutter. Emmanuel Sabbi drev bolden frem og sendte et fladt skud afsted fra distancen, men bolden gik forbi mål.

AGF‘s målfarlige back Casper Højer var tæt på at gøre det til 1-0 efter 29 minutter. Han blev sendt afsted i dybden og fik sendt et kraftfuldt spark afsted med venstrebenet, men bolden røg forbi mål.

Hjemmeholdet var igen farlige efter 38 minutter. Jens Stage fik headet en bold ind i Hobro-feltet, og Martin Spelmann forsøgte at flugte bolden i mål med en akrobatisk afslutning, men Jesper Rask fik grebet bolden.

Første halvleg endte 0-0, og Hobro kunne være mest tilfredse med den stilling.

Vi skulle syv minutter ind i anden halvleg for at finde den første chance. Tobias Sana tog en dribletur ind i banen og sendte en afslutning afsted mod det lange hjørne, men bolden gik lige over mål.

AGF fik en gigantisk mulighed efter 65 minutter. Mustafa Bundu blev spillet fri inde i feltet og fik afsluttet, men Jesper Rask fandt en fremragende redning frem i Hobro-målet og fik sendt bolden til hjørnespark.

To minutter senere var det endnu engang tæt på for AGF. Efter tumult i feltet blev en bold rettet af af en Hobro-forsvarer og var på vej til at sejle i mål, men Jesper Rask fandt nok engang en flot redning frem.

AGF blev ved med at skabe chancer. Efter 71 minutter blev Jakob Ankersen spillet fri i feltet. Han flugtede til bolden, men skuddet gik akkurat forbi mål.

AGF blev ved med at presse på og til sidst gav det pote. I kampens sidste minut fandt Tobias Sana med et frispark Pierre Kanstrup i det lille felt, og forsvareren sendte AGF på sejrskurs. 1-0 endte kampen i Aarhus.