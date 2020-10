Hobro snydt for straffe: Keeperfejl kostede i Kolding

FODBOLD:Hobro hentede i weekenden en flot sejr over HB Køge, men tirsdag aften kom holdet stort ned på jorden igen, da Kolding hentede den første sejr i sæsonen ved at vinde 2-1 på hjemmebane.

Og et par store defensive kiks undervejs betød, at Hobro selv hjalp koldingenserne på vej mod sejren. Også selvom Hobro spillemæssigt dominerede kampen og havde mange store chancer.

Hobro kom godt fra start i opgøret, og det var tydeligt, at man inden kampen havde talt om, at der var muligheder i rummet bag Koldings bagkæde, for det første kvarter bød på flere gode fremlægninger, der var millimeter fra at kunne blive til store chancer.

På en af dem blev Mads Hvilsom også i dén grad torpederet af Kolding-keeper Frederik Ibsen, der vist prøvede at kanalisere sin indre Toni Schumacher, der i VM-semifinalen i 1982 brutalt knockoutede franske Battiston ved at hoppe ind i hovedet på ham - dog med den store forskel, at Ibsen formåede at ramme bolden i denne situation.

Den første store chance tilfaldt dog hjemmeholdet, da et hjørnespark drillede Adrian Kappenberger, der kun kunne puffe bolden ud til en ventende Kolding-spiller. Til gengæld var redningen fra Kappenberger i anden omgang fremragende.

Efter 18 minutter appellerede Hobro-spillerne for straffespark, da Anel Muajnic fik trykket af på returbolden efter et hjørnespark og ramte en Kolding-spiller. Han havde dog helt tydeligt armene ind til kroppen.

Og efter 33 minutter tog Kolding så føringen. Endnu et drilsk hjørnespark fra Denis Fazlagic fik fuldstændig snydt Kappenberger i målet, og så stod den 1-0 til hjemmeholdet.

Hobro fortsatte dog med fint spil i offensiven - især Mathias Haarup virkede endnu engang livlig i sine fremløb på højrebacken. Efter 44 minutter var det Edgar Babayan, der lavede gode ting i venstre side af feltet og kom ind til et godt skud, som Ibsen kun kunne halvklare.

Hobro fortsatte de offensive takter i begyndelsen af anden halvleg. Mathias Haarup satte efter fem minutter fra tre mand og lagde bolden videre til Mads Hvilsom, men hans afslutning gik lige forbi den fjerne opstander.

Men stik imod spil og chancer formåede Kolding så i stedet at komme på 2-0, og igen kom det som følge af en standardsituation.

Et langt indkast blev ikke afvist i feltet og kunne tage et par hop, og så endte bolden i den fjerne ende af feltet, hvor Oliver Drost fladt bankede den forbi Adrian Kappenberger.

Hobro fik faktisk bolden i nettet bare fem minutter senere, da et indlæg fra Mathias Haarup gik hele vejen i nettet, men linjedommeren mente, at Mads Hvilsom, der søgte indlægget, var i offside-position.

Efter 77 minutter kom Hobro tæt på en reducering, da Mathias Haarup kom til baglinjen og lade hårdt indtil Alexander Baun, men Frederik Ibsen diskede op med en stor fodparade. Og på det efterfølgende hjørnespark blev Hobro snydt for straffespark, da Oliver Drost boksede bolden væk inde på stregen, men dommeren så det ikke - det ville også have kostet rødt kort til Drost, der allerede havde fået en advarsel.

Minuttet efter burde Mads Hvilsom have scoret på en stor chance, da en bold endte ved ham efter et indlæg fra højresiden. Men Ibsen reddede igen.

Derfor kom reduceringsmålet først to minutter før tid, da Anel Mujanic lagde en genial bold i dybden til Edgar Babayan, der let rundede Ibsen og sparkede bolden i det tomme mål.

Slutminutterne blev endnu mere dramatiske, da KIF-angriber Rune Nautrup fik direkte rødt kort for en hasarderet tackling på Edgar Babayan, og så sendte Hobro alt frem. Men ind ville bolden ikke. Hobro ligger fortsat nummer seks i rækken med fire point op til Viborg.