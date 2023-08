Hobro solgte sig dyrt mod velspillende superligabejler

De sæder, der er reserveret til agenter, scouts og sportschefer, var fyldt godt ud til mandagens kamp mellem Hobro IK og Sønderjyske.

Blandt andet var flere superligaklubber repræsenteret til kampen. Måske for at se på en eller flere af Hobros profiler.

De fremmødte fodboldkøbmand fik straks set Jonathan Fischer vise prøver på, hvorfor Lars Justesen får gigantiske eurotegn i øjnene, når talen falder på den unge Hobro-keeper.

Fischer leverede en klasseredning, da et andet af de interessante navne, Mads Freundlich smed bolden midt på banen. Det afstedkom en kontra, som Fischer flot afværgede.

Så skulle man mene, at Hobro var advaret, men Sønderjyske viste stor styrke og satte sig straks på kampen.

Nok var den forrige hjemmekamp mod AaB at betragte som en fodboldmæssig hovedret på sæsonmenuen for det lokale fodboldpublikum, men desserten i form af et besøg fra Sønderjyske viste sig at være en betydeligt mere krydret omgang.

Måske var det torsdagens berusende vin-menu i form af de mange tilskuere og elektriske stemning, der havde skabt lidt fodboldtømmermænd. Hobro-holdet havde i hvert fald meget svært ved at følge med i modstanderens tempo, og for første gang i denne sæson virkede lysten til at være mere boldbesiddende og afventende i spillet en kende naiv.

Hobro kunne i et par tilfælde vælge et indlæg mod et godt bemandet Sønderjyske-felt, men det undlod man, og det kostede.

Soumalia Outtara var med i fraværet af Simon Jakobsen, og han gjorde det godt. Foto: Martin Damgård

Sønderjyske kan med en vis rimelighed hævde, at man lige nu er det bedst spillende hold i NordicBet Ligaen. Det førte man bevis for efter 24 minutters spil, da Hobros Mathias Kristensen, der ellers har været personificeringen af den nye spillestil i Hobro, tabte bolden i en situation, hvor Sønderjyske slog kontra og scorede ved Sefer Emini.

Når det i det lange løb nok skal vise sig at være en god investering at spille en mere ambitiøs form for fodbold, så kom der omvendt også et strålende bevis på, hvad det nye Hobro kan, da man udlignede til 1-1.

Flot fodbold

Sønderjyske pressede højt på Jonathan Fischer, der iskoldt spillede forbi et halvt Sønderjyske-hold, da han fandt Oliver Klitten, der fik bolden sendt over i venstre side, mens han selv løb i feltet. Her var han modtager af et indlæg fra Frederik Dietz, som Klitten flot flugtede i mål.

Sådan et mål havde man næppe set fra Hobro inden sommerferien, og svaret på Sønderjyskes udspil viste meget tydeligt, at Hobro har opgraderet værktøjskassen. Det betyder også, at flere af spillerne på sigt kan vise sig at blive særdeles interessante for større klubber.

Lige nu virker Frederik Elkær, Frederik Dietz og Jonathan Fischer som de mest oplagte salgsemner, hvis Hobro skal have transferkroner i kassen inden lørdag. Derudover er spillere som Mads Freundlich, Laurs Skjellerup og Muamer Brajanac inde i en spændende udvikling, som også kan sende dem videre på et tidspunkt.

De mange fodboldfagfolk, der havde udnyttet, at Hobro og SØnderjyske spillede noget så sjældent som en mandagskamp i 1. division, havde nok også et godt øje til et par af Sønderjyske-spillerne, for de har generelt vist et højt niveau for rækken i de hidtidige kampe. Det gjorde de også efter pausen. Med Sefer Emini som katalysator fik sønderjyderne trykket Hobros defensiv pandekageflad, og i sidste ende skabte det en 2-1-scoring til gæsterne.

Det lignede begyndelsen til enden for Hobros ambitioner om point mod Sønderjyske, men trods klar sønderjysk dominans, så bed hjemmeholdet godt fra sig. Blandt anet fik Laurs Skjellerup et par gode hovedstødschancer, men skarpheden var ikke i top hos den fysisk stærke angriber.

Og så lige ud af det blå begyndte Hobro at vise tænder. Anført af indskiftede Villads Rasmussen blev der nu skabt chancer. Den unge midtbanespiller kom og satte skub i et henslumrende Hobro-hold.

I de døende minutter formåede Hobro at lægge pres på Sønderjyske via nogle af de gode gamle Hobro-dyder med direkte spil, men Sønderjyske forsvarede sit felt, som de danske soldater burde have forsvaret Dybbøl Banke i 1864, så det endte med sønderjysk sejr.

På samme måde skal sportschef Lars Justesen nu ud at forsvare sig mod bud på sine profiler i de sidste dage af vinduet. Man må næsten forvente, at en eller to Hobro-spillere kan tiltrække sig interesse i de kommende dage.