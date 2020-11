Hobro spillede godt, men tabte til topholdet

FODBOLD:Foranden gang i denne sæson spillede Hobro op med 1. divisions tophold, Viborg, men holdet må også konstatere, at det i de to kampe kun er blevet til et point, efter Viborg fredag aften vandt med 2-1 på hjemmebane på to scoringer af Tobias Bech.

I første halveg var det svært at forstå, at Viborg kom ind til kampen som ubesejret i landets næstbedste række.

De første 45 minutter var særdeles chancefattige, men de få store tilbud, der var, tilfaldt gæsterne fra Hobro.

Vi skulle et kvarter ind i kampen, før den første kom. Et godt hjørnespark fra Christian Cpapis blev clearet til kanten´af feltet, hvor Mathias Haarup kom til, men han tæskede bolden langt over mål.

Kort efter kunne det være blevet 1-0 til Hobro, men linjedommeren fratog mandskabet en klokkeklar friløber. Cappis erobrede flot og satte lynsnart gang i en omstilling med en dyb stikning til Mads Hvilsom, der var onside, men linjedommeren tog flaget op, og dermed mistede holdet den store chance.

Få minutter senere havde Viborg deres første mulighed, da Younes Bakiz kom igennem i højre side af feltet, men Simon Jakobsen kom ned med en livsvigtig tackling. Og kort efter kunne Adrian Kappenberger halvklare et godt skud fra den hyperfarlige Magnus Kaastrup,

Havlegens sidste tilbud tilfaldt Hobro. Først var det Viborg-keeper Patrik Gunnarsson, der egentlig kom odt op til et frispark fra Mikkel M. Pedersen, men keeperen tabte bolden, og det var ved at give en stor chance. Kort efter havde Alexander Baun et godt tilbud, da han selv trak ind fra højresiden og afsluttede med venstrebenet, men Christian Sørensen fik pareret til hjørne.

Anden halvleg var lige så chancefattig. Hjemmeholdet havde bolden mere, men udover et par spæde forsøg fra ligatopscorer Sebastian Grønning blev det ikke til meget, og der må gives stor cadeau til midterforsvaret med Simon Jakobsen og Tobias Salquist, der kom i vejen for virkelig meget.

Efter 67 minutter kom det første Hobro-forsøg. Hobro satte godt tempo i opspillet i højresiden, hvor Alexander Baun så lagde en fremragende pasning modsat til Jacob Tjørnelund, der forsøgte sig med det flade indlæg mod Mads Hvilsom, men Viborg-forsvaret fik akkurat clearet.

Og kort efter kom så det, der viste sig at blive afgørelsen. Viborg satte tempo i højresiden, hvor Tobias Bech trak ind i banen, og med venstrebenet curlede han bolden uimodståeligt over i det lange hjørne, hvor den gik ind via opstanderen. Et fremragende mål.

Herefter var kampe afbrudt i otte minutter på grund af en skade til den ene linjevogter. I pausen gik træneer Peter Sørensen rundt med råd og moralsk støtte til sine spillere, og det gav hurtigt resultat. Bare to minutter efter genoptagelsen af spillet kunne Jacob Tjørnelund gå til baglinjen og smække en perfekt bold ind i panden på Mads Hvilsom, der sikkert udlignede.

I det 89. minut blev Don Deedson spillet helt fri foran mål efter fremragende Hobro-spil, men linjevogteren vinkede denne gang korrekt for offside. Og så gik det stærkt i den anden ende. Viborg spillede sig frem i venstresiden, lagde bolden ind i feltet til Tobias Bech, og han trak bagom støttebenet på Tobias Salquist og lagde bolden ind i det nærmeste hjørne til sit andet mål i kampen.

Hobro dumper dermed ned på syvendepladsen, men er dog á point med Helsingør på sjettepladsen.