Hobro-spiller er ved godt mod trods ny hovedskade

FODBOLD: Det bragte nogle ubehagelige minder frem, da Hobro IK’s Jakob Hjorth i lørdags måtte udgå i pausen af hjemmekampen i NordicBet Ligaen mod Lyngby Boldklub med en hovedskade.

Den 26-årige forsvarsspiller har tidligere i karrieren i flere omgange været sat ud af spillet af alvorlige hjernerystelser, men hovedpersonen selv mener ikke, at der er grund til at frygte en gentagelse.

- Jeg var lidt groggy og rundt på gulvet, og i pausen kunne jeg også mærke svimmelhed og lidt opkastfornemmelse, men det er heldigvis aftaget markant allerede, beretter Jakob Hjorth.

Han var mandag i København til behandling hos fysioterapeut Annemette Svarer, der også hjalp ham tilbage på banen, da han i sin tid i Vendsyssel FF blev ramt af flere hjernerystelser.

- Hun er heldigvis ligeså positiv omkring min tilstand, som jeg selv er, så det er rigtig dejligt, siger Jakob Hjorth, der selv om han måtte udgå af lørdagens kamp aldrig nåede at frygte en gentagelse af de tidligere mareridt.

- Jeg var først og fremmest rigtig ærgerlig over, at jeg måtte gå ud, for jeg synes jo, at vi var okay med i kampen i første halvleg.

- Jeg tænkte ikke, at jeg nu skulle til at igennem nogle af de ting, jeg har været igennem tidligere. Det er måske også, fordi jeg er blevet mere erfaren omkring det. Det var et slag, og det var også sådan, jeg tænkte i situationen. Selvfølgelig har det været irriterende at have et par dårlige dage med svimmelhed og opkastfornemmelse.

- Men som jeg også har talt med Annemette om, får jeg ved et slag nogle af de samme symptomer som ved en hjernerystelse. Det skal kroppen vænnes af med, og det kommer over tid, når jeg forhåbentlig i en længere periode ikke har været ramt af en hjernerystelse, siger Jakob Hjorth, der ikke udelukker, at han er spilleklar allerede onsdag, når det gælder en udekamp mod Jammerbugt FC.

- Jeg regner med at skulle træne med i morgen (tirsdag, red.), og så må vi se, hvordan det går, siger han.