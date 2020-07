Hobro-spiller får karantæne efter spytklat i nedrykningsdrama

FODBOLD:Det kommer til at koste karantæne til både Hobro-spilleren Imed Loauti og Lyngbys fysiske træner Casper Skovgaard, at de blev rodet ind i ballade i slutfasen af den dramatiske nedrykningskamp mellem de to superligaklubber 20. juli.

Fodboldens Disciplinærinstans har truffet en afgørelse i sagen og udstedt to spilledages karantæne til dem begge.

Louati fordi han spyttede på Lyngbys Rezan Corlu. Skovgaard straffes for at tage halsgreb på en Hobro-spiller. Han skal derudover betale en bøde på 5000 kroner.

/ritzau/