Hobro-spiller får karantæne efter spytklat i nedrykningsdrama

FODBOLD:Det kommer til at koste karantæne til både Hobro-spilleren Imed Loauti og Lyngbys fysiske træner Casper Skovgaard, at de blev rodet ind i ballade i slutfasen af den dramatiske nedrykningskamp mellem de to superligaklubber 20. juli.

Fodboldens Disciplinærinstans har udstedt to spilledages karantæne til dem begge. Lyngby-lederen skal derudover betale en bøde på 5000 kroner.

Louati bliver får karantæne, fordi han spyttede på Lyngbys Rezan Corlu. Skovgaard straffes for at tage halsgreb på en Hobro-spiller.

Balladen opstod, da Lyngbys André Riel i kampens sidste minutter blev nedlagt i fri position af Hobros Edgar Babayan. Rezan Corlu reagerede voldsomt og skubbede efterfølgende Babayan i brystet.

Det udviklede sig til massetumult, hvor tv-billeder blandt andet viste, at Louati spyttede Corlu i hovedet.

Hverken dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen, fjerdedommeren eller linjevogterne opdagede imidlertid forseelsen. Derfor har sagen været til behandling hos den danske fodbolddomstol.

Hobro har i en redegørelse gjort opmærksom på, at Louati følge sig provokeret af Corlu.

Corlu skulle blandt andet have omtalt "Imed Louatis familie meget nedsættende, herunder Imed Louatis mor, som Rezan Corlu kalder en luder, hvorefter Imed Louati svarer igen ved at spytte en enkelt gang mod RezanCorlu."

Gennem advokat Lars Kühnel bemærker Hobro, at "i den kultur hvor Imed Louati kommer fra (Tunesien), er det at omtale en moder som luder den værste krænkelse, man kan udsætte nogen for."

Casper Skovgaard, Lyngbys fysiske træner, må bøde for, at han trak en af Hobros spillere væk fra tumulten med et halsgreb.

Han slår fast, at det var hans intention at dæmpe gemytterne.

- Jeg kan godt selv se, at det ser skidt ud på tv-billederne. Og det beklager jeg. Jeg vil dog samtidig pointere, at der intet farligt eller voldsomt var i det ? hvilket jeg er sikker på, at Hobro spilleren vil give mig ret i, siger Skovgaard i sin redegørelse.

