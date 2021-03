Hobro-spiller fik længe ventet comeback i sejr over superligahold

FODBOLD:Hobro IK besejrede tirsdag eftermiddag AC Horsens fra 3F Superligaen med 2-0 i en testkamp af to gange 30 minutters varighed, men udover sejren kunne himmerlændingene også glæde sig over et gensyn.

For første gang i sæsonen var Oliver Thychosen således en del af Hobro-holdet. Offensivspilleren har været igennem en hofteoperation, der har holdt ham ude siden juni sidste år.

Hobro IK - AC Horsens 2-0 (1-0) Mål: 1-0 Pål Alexander Kirkevold (25. minut), 2-0 Danny Amankwaa (60. minut) Hobros startopstilling (4-2-3-1): Adrian Kappenberger - Jesper Bøge, Anton Skipper, Hugo Andersson, Jacob Tjørnelund - Mikkel Mejlstrup Pedersen, Christian Hørby - Alexander Baun, Oliver Thychosen, Danny Amankwaa - Pål Alexander Kirkevold Horsens' startopstilling (5-3-2): Aleksandar Stankovic - Rune Frantsen, Lucas Wagner, Alexander Ludwig, Tobias Stagaard, Jonas Kirkel - Jonas Gemmer, Ágúst Hlynsson, Jonas Thorsen - Casper Tengstedt, Muamer Brajanac VIS MERE

- Jeg er virkelig glad for at have ham tilbage. Jeg vil ikke sige, at jeg har presset ham, men jeg har da gået og glædet mig til, at han kom og sagde, at han var helt klar til kamp.

- Allerede op til vores kamp mod Silkeborg for et par uger siden så jeg noget fra ham til træning, som jeg tænkte, at jeg da godt kunne bruge i weekenden. Der følte han sig dog ikke helt klar endnu, men i dag følte han sig klar til 45 minutter, fortæller Hobro-træner Michael Kryger, der også så fine takter fra den 28-årige offensivspiller.

- De første 10 minutter havde han sine sædvanlige vidunderlige førsteberøringer, men han tabte bolden på sine andenberøringer. Da han lige fandt ud af, hvordan det er at spille igen, var han rigtig dygtig. Han lå på en 10'er-position, hvor han bandt spillet godt sammen og fik bragt sine færdigheder i spil, siger Michael Kryger.

I efteråret var Hobro foruden Oliver Thychosen hårdt ramt af skader hos nøglespillere som Pål Alexander Kirkevold, Imed Louati og Don Deedson, men nu er situationen en ganske anden.

- Vi har en fysioterapeut, der går rundt med et stort smil i øjeblikket, fordi han ikke har noget at lave. Han er normalt en travl mand i Hobro, men lige nu er vi forskånet for skader, siger Michael Kryger, der tirsdag også kunne glæde sig over, at holdets tidligere topscorer Pål Alexander Kirkevold kom på måltavlen.

- Han fik ikke bare scoret. Vores andet mål var også Påls mål, hvor han gik igennem forsvaret og lagde den af til Danny (Danny Amankwaa, red.), og på vores første mål var det omvendt. De fandt rigtig godt sammen, og jeg har sagt den sidste tid, at det er et spørgsmål om tid, inden Pål bomber, som han plejer. I de fire kampe, jeg har stået i spidsen for holdet, har jeg været rigtig glad for Pål, og han er klart førsteangriber hos mig, siger Michael Kryger.

Allerede onsdag skal Hobro IK igen ud i en testkamp mod 1. divisionskollegaerne Skive.

- Vi kommer til at sætte alle i spil, så det bliver et næsten nyt hold i morgen. Vi har ikke lavet et a- og et b-hold, men to hold hvor relationerne passer godt sammen, siger Michael Kryger.