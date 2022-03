Hobro-spiller forlader Danmark: - Jeg har altid drømt om udlandet

FODBOLD:BT skrev tirsdag, at Hobro-backen Mathias Haarup skifter til FK Jerv fra den bedste norske fodboldliga. Dette stemmer overens med Nordjyskes oplysninger.

Ifølge Nordjyskes kilder har de to klubber indgået en aftale, som gør, at højrebacken er til Hobros rådighed i de resterende fire grundspilskampe i Nordicbet Ligaen.

Umiddelbart efter den sidste kamp i grundspillet rejser Mathias Haarup til Norge, hvor han skal have foretaget et lægetjek. Dermed kan han være med til sæsonstarten i Eliteserien, som for FK Jervs vedkommende starter 3. april med en hjemmekamp mod Strømgodset.

Mathias Haarup havde i første omgang skrevet en kontrakt med FK Jerv fra 1. juli, når hans kontrakt med Hobro udløber, men de to klubber har fundet en løsning, som betyder, at han skifter før.

Mathias Haarup ønsker ikke at kommentere på historien, men han vil gerne fortælle, at det altid har været et stort mål en dag at komme til udlandet.

- Min kæreste og jeg har altid drømt om at komme til et nyt land. Vi vil gerne ud at opleve en ny kultur, og så kan et fremtidigt skifte forhåbentligt være en mulighed for at tage endnu et skridt, lyder det fra Mathias Haarup.

1. divisionsklubbens tekniske chef, Lars Justesen, vil heller ikke kommentere på skiftet.

Hobro skal fredag aften klokken 18.30 forsøge at spille sig over nedrykningsstregen, når de hjemme på DS Arena tager mod HB Køge.