Hobro-spiller i suveræn form drømmer om Superligaen

FODBOLD:Don Deedson Louicius scorede i sidste sæson seks gange for Hobro IK i NordicBet Ligaen, og han ligner en mand, der har tænkt sig at være mindst lige så skarp i den kommende sæson.

I generalprøven forud for søndagens premiere mod HB Køge scorede han to gange mod Thisted FC i en 3-0-sejr, hvilket fik cheftræner Martin Thomsen til at sige, at det ikke kunne undgås, at der ville komme interesse for Deedson. Selv vil hovedpersonen ikke kommentere så meget på eventuel interesse, men han drømmer om at spille på et højere niveau, og han kan godt se det ske i den nærmeste fremtid.

- For at være ærlig er jeg ikke fokuseret på det lige nu. Hvis der kommer et eller andet, og det er godt for både klubben og mig, så reagerer vi på det, men jeg fokuserer på Hobro, lyder det fra den 21-årige offensivspiller, før han fortsætter.

- Det er fodbold, og nogle gange bliver vi fodboldspillere nødt til at skifte klub for at tage det størst mulige skridt, og hvis den mulighed kommer, er jeg klar til at tage den.

Det går hurtigt, når Don Deedson Louicius først sætter turboen til, og den ekstreme fart kommer formentlig til at gøre ondt på flere mandskaber i NordicBet Ligaen. Arkivfoto: Henrik Bo

Han har et enkelt år tilbage af sin kontrakt med Hobro, hvilket for en måned siden fik sportslig ansvarlig i Hobro, Lars Justesen, til at kommentere på Don Deedsons fremtid. Her nævnte Lars Justesen, at haitianeren med en fortid i det amerikanske gerne ville tilbage til USA, men spilleren nævner nu selv det højeste niveau i Danmark som en mulighed.

- En af mine drømme er at spille i Superligaen, og hvis den mulighed kommer nu, kan jeg være klar til det, lyder det fra Hobros nummer 11, der måske godt kunne tillade sig selv at drømme endnu større end det.

Ligesom i sidste optaktskamp til denne sæson så Don Deedson skarp ud til holdets sidste træning før søndagens udekamp mod HB Køge. Han viste sin exceptionelle hurtighed et par gange, og afslutningerne med venstrebenet var også flere gange med høj kvalitet.

- Jeg føler mig god fysisk og teknisk, og jeg har haft en god forberedelse til sæsonen, så nu er jeg bare klar til at starte sæsonen, siger Don Deedson om sin egen form.

- Det er en god følelse at score i løbet af preseason, fordi det giver forhåbninger om, at jeg fortsætter med det i løbet af sæsonen. Jeg vil i hvert fald gøre mit bedste, og så håber jeg at målene kommer, siger han.

For Don Deedson, der her jubler efter en af egne scoringer, er målene et plus, mens holdets succes overstråler alt andet. Arkivfoto: Henrik Bo

Forventningerne til sæsonen er at ende i den bedre halvdel af NordicBet Ligaen for Hobro, der har det som erklæret mål at være blandt de bedste 18 hold i Danmark, og hvis de skal være det, skal de ikke ende i nedrykningsspillet, som de gjorde i sidste sæson.

- Jeg forventer, at vi som klub kan spille os i top-6 i denne sæson, og det mål angriber vi fra i morgen mod HB Køge - vi tager hver en kamp som om, at det er den sidste.

- Mit personlige mål er at hjælpe holdet defensivt, offensivt og at score så mange mål, som jeg kan. Jeg har ikke et antal mål, jeg går efter. Det vigtigste er at hjælpe holdet, siger Don Deedson.

Sæsonpremieren i Køge sparkes i gang klokken 15.