Hobro-spiller rygtes til AaB: Her er Inge André Olsens kommentar

FODBOLD:Ifølge bold.dk er AaB og Hobro i gang med at forhandle om en potentiel transfer for Hobros angriber Kasper Høgh.

I artiklen er det sparsomt med direkte information fra Inge André Olsen, der til Nordjyske prøver at nedtone den mulige forhandlingssituation.

- Det er svært for mig at kommentere på den enkelte spiller og en eventuel forhandling, men jeg har set nogle spændende unge spillere i Hobro, siger Inge André Olsen, der har et indgående kendskab til netop Hobro.

- Jeg tror, at Hobro er det hold, jeg har set flest gange i efteråret, hvis vi tager AaB ud af ligningen. Her har jeg set nogle dygtige unge spillere, der har et godt potentiale, siger sportschefen.

For Inge André Olsen vil det altid være naturligt at holde et særligt vågent øje med spillere fra omegnsklubberne.

- Nu har vi jo også spillere lejet ud til både Vendsyssel og Hobro, men i det hele taget er det kun naturligt for AaB at holde sig opdateret på, hvad der rører sig i vores naboklubber. I den forbindelse er det også oplagt, at jeg kigger efter spillere, der kan tage springet fra NordicBet Ligaen til AaB og Superligaen. Hvis de har potentialet, så kan AaB være et oplagt skridt for dem, siger Inge André Olsen.

Med rygterne om AaB-interesse for Kasper Høgh kan man begynde at spekulere i AaB's søgen efter offensive forstærkninger.

- Vi vil altid være i markedet for at se, hvad der rører sig.

- I forhold til at få spillere ind eller ud, så er en af mine største prioriteter at fastholde den trup, vi har på nuværende tidspunkt. Vi føler, at vi har en stærk trup, så jeg vil gerne understrege, at hvis vi skal sælge, så skal vi have store penge på bordet. Hvis vi kan fastholde den nuværende trup, tror vi på, at vi kan lave noget sjovt i foråret, siger Inge André Olsen.

Der er dog en lang række AaB-spillere, der i modsætning til tidligere vinduer er interessante for andre klubber. Det seneste navn på den liste er Malthe Højholt, der slutter sig til spillere som Mathias Ross, Iver Fossum, Pedro Ferreira og Rasmus Thelander.

Hvis det ender med et salg, så kan AaB stå i en situation, hvor der under alle omstændigheder skal noget nyt blod ind i truppen.

- Det er klart, at hvis vi ender med at sælge, så skal vi have noget nyt ind, og her er det blandt andet fedt at se mange unge spillere vise sig godt frem i klubber som Hobro og Vendsyssel, siger Inge André Olsen.

Kasper Høgh skiftede så sent som i sommerens transfervindue fra Randers til Hobro. Her nåede han at vise sig fremragende frem i en træningskamp mod netop AaB, inden han blev ramt af en tå-skade, der ødelagde indldingen på sæsonen for den fysisk stærke boks-angriber, der på mange punkter minder meget om Milan Makaric.

I 12 kampe er det blevet til fire mål fra Høghs side.