Hobro-spiller ser ikke bænkplads som degradering

FODBOLD:Forsvarsspilleren Simon Jakobsen fik for tre spillerunder siden et direkte rødt kort i superligakampen mod Randers, som betød, at han sad ude i de to seneste kampe mod Esbjerg. Søndag mod Randers havde han udstået sin karantæne.

Hobro-forsvareren har, efter han blev hentet i vinterpausen, været fast starter for Hobro, men han var ikke at finde i startopstillingen mod Randers. Han måtte derimod tage til takke med en plads på bænken ved kampens start.

- De her to kampe skal bruges på, at folk er så friske som muligt frem mod Lyngby-kampene. I den her karantæneperiode har jeg døjet lidt med min hase og har ikke trænet specielt meget, så det var Peters (Sørensen, cheftræner for Hobro, red.) valg, at jeg ikke skulle have en hel kamp. Men jeg endte nok med at få mere tid, end vi lige havde regnet med.

- Så må vi se, hvor meget jeg skal spille på onsdag mod Horsens, og hvem som bliver valgt i Lyngby-kampene. Jeg lægger ikke så meget i, at jeg starter ude i dag (søndag, red.), siger Simon Jakobsen.

Peter Sørensen beskriver dog fravalget af Simon Jakobsen en smule anderledes.

- Jeg synes, at de to andre (Rasmus Minor og Brandon Onkony, red.) har gjort det godt. Simon må spille sig tilbage i startopstillingen ligesom de andre, som ikke har været med i de foregående kampe, siger cheftræneren for Hobro.

Simon Jakobsen kom til gengæld tidligt på banen, da han efter en halv times tid erstattede Rasmus Minor i det centrale forsvar.

- Rasmus havde fået et gult kort tidligt i kampen, og der var en risiko for, at han fik et mere. Med den position han har, kan han ikke trække sig, og derfor var det ganske enkelt en udskiftning for at forhindre et rødt kort, giver Peter Sørensen som begrundelse for den tidlige udskiftning.

Fifty-fifty mod Lyngby

Weekendens resultater har udspillet sig således, at det bliver Lyngby, som venter i Hobro i de to afgørende playoff-kampe om at undgå nedrykning.

- Jeg tror aldrig, at jeg har spillet en kamp mod Lyngby, som ikke har været fuldstændig lige. Jeg ved godt, at Lyngby ikke er særlig formstærke og har tabt mange kampe, men i de her playoff-kampe kan vi lægge tabeller og formkurver langt væk, fordi det er noget helt, helt andet.

- Det bliver to fifty-fifty-kampe, og det afgørende bliver, hvem som rammer dagene over de to kampe. Når det er sagt, så tror jeg, at vi har holdet og de individuelle kvaliteter, som skal til for at slå Lyngby, lyder det fra Simon Jakobsen, som også nævner Hobros erfaring med playoff-kampe som en oplagt fordel.

- Hobro har været dygtige til at klare sig ud af de her meget, meget svære situationer. Det er selvfølgelig aldrig noget, man vænner sig til, da det er hårdt mentalt, men jeg tror, at det kan få betydning, at vi har prøvet at stå i de her kampe.

Før Hobros playoff-dueller mod Lyngby venter AC Horsens på onsdag.