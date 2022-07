Hobro-spiller vil genetablere sig som profil efter 'lorteforløb'

FODBOLD:I foråret gjorde Jesper Bøge comeback for Hobro mod slutningen af sæsonen efter et længere skadesforløb, men det blev ikke til mange spilleminutter, før flere små skader ramte ham.

I optakten til den nye sæson i NordicBet Ligaen har han oplevet problemer med låret, der holdt ham ude af første opgør af 2022/2023-sæsonen, men fredag aften hjemme mod Helsingør fik han sæsonens første minutter.

- Jeg har lige nået at træne fuldt med to gange inden kampen (mod Helsingør, red.), og det er klart, at jeg ikke er klar til mere end et indhop lige nu. Det er med at få bygget mig stille og roligt op, så jeg ikke bliver kastet for hurtigt ind i det og får tilbagefald. Nu håber jeg bare, at mit uheld er sluppet op, siger Jesper Bøge efter opgøret, hvor han kom i aktion i de døende minutter.

Hobro og Jesper Bøge kæmpede til sidste bloddråbe for at holde Helsingør fra fadet, og det lykkedes lige nøjagtigt på trods af lidt panik før lukketid. Foto: Martél Andersen

Den stærke forsvarsspiller og kulturbærer, der har været i Hobro IK siden 2013, har store forhåbninger for sit eget comeback, hvor han er sikker på, at han nok skal komme tilbage på holdet og få en stor rolle i løbet af sæsonen.

- Jeg håber på at være i fulde omdrejninger om en 14 dages tid, men det er svært at sige. Jeg håber selvfølgelig, at det går hurtigere, men jeg har været igennem det før, og jeg ved, at det tager lidt tid at komme tilbage på topniveau igen. Nu er sæsonen lige startet, heldigvis har jeg kun misset én kamp - lad os håbe på, at jeg ikke misser flere i den her sæson, lyder det håbefuldt fra den sympatiske Hobro-spiller.

- Jeg tror 100 procent på, at jeg kommer ind og får en afgørende rolle, og trænerne ved også, hvad jeg kan bidrage med, når jeg rammer mit topniveau. Desværre har det været for lang tid siden, men jeg skal tilbage på det niveau, og det satser jeg også på at komme.

Det var Jesper Bøges rutinerede forsvarskollega Simon Jakobsen, der headede Hobro IK til sejr i denne situation i kampen mod Helsingør. Foto: Martél Andersen

Tiden med skader har ikke været sjovt for Hobros nummer 3 det seneste år, og det er tydeligt, at det er noget, der har gået ham på.

- Set tilbage har jeg jo været igennem et lorteforløb det sidste år. Skaderne har haglet ned over mig, og jeg har ikke rigtigt kunnet finde tilbage i rytmen, før der kom noget nyt. Jeg fik noget med låret her i opstarten, der holdt mig ude i 14 dage, forklarer 32-årige Jesper Bøge.

- Det er selvfølgelig pisse frustrerende at sidde ude og kigge på de andre træne. Jeg havde virkelig råbt på en ordentlig opstart i år, for det er ved at være længe siden for mig, og jeg er jo heller ikke helt ung mere, så kroppen har brug for en opstart, hvor jeg virkelig kan komme op i gear.

- Nu har vi taget det stille og roligt her med låret, testet mig rigtig godt igennem, indtil jeg ikke har kunnet mærke noget. Jeg føler, at jeg er der i forhold til det, og så er det bare det fysiske, der skal bygges på.

Hobro IK - FC Helsingør 1-0 (0-0) Mål: 1-0 Simon Jakobsen (75. minut)

Hobro IK's opstilling (3-5-2): Adrian Kappenberger - Emil Søgaard, Simon Jakobsen, Frederik Dietz - Frederik Elkær (Jesper Bøge, 89. minut), Mikkel Mejlstrup Pedersen, Frederik Mortensen (Mathias Nygaard, 60. minut), Abdoul Yoda, Jacob Tjørnelund (Oliver Overgaard, 60. minut) - Don Deedson (Mads Hvilsom, 78. minut), Muamer Brajanac (Laurs Skjellerup, 89. minut)

Advarsler: Simon Jakobsen (62. minut), Alexander Lyng (64. minut)

Dommer: Chris Johansen VIS MERE

Fredag aften kunne Jesper Bøge dog glæde sig over, at cheftræner Martin Thomsen satte ham ind med få minutter igen, så han kunne hjælpe holdet til at forsvare en 1-0-føring hjem og tage sæsonens første sejr.

- Det er fantastisk. Det er jo ikke fordi, at vi spillede prangende fodbold, men i øjeblikket går tingene vores vej, og der skal ikke mere end en dødbold til, og så havde vi også en fantastisk keeper, der tog fra, når Helsingør blev farlige, slutter Jesper Bøge.

Hobro IK har med sejren fire point efter de to første kampe i NordicBet Ligaen. Næste opgør for holdet er i pokalturneringen, hvor de møder Vejgaard i et lokalopgør tirsdag 2. august.