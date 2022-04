Hobro stadig ubesejret i 2022 - men det holdt hårdt mod Jammerbugt

FODBOLD:Hobro IK tog søndag et nyt skridt mod redningen i 1. division (NordicBet Ligaen) i fodbold, da de hjemme på DS Arena vandt en chancefarttig nordjysk duel mod Jammerbugt FC med 1-0.

Frederik Elkærs sejrsmål, der blev sat ind tidligt i anden halvleg, betyder, at Hobro har fem points forspring til Fremad Amager under nedrykningsstregen. Jammerbugt er fortsat sidst, men har kun tre point op til Fremad Amager over den kriminelle streg i rækken.

Hobro startede også søndagens opgør klart bedst og truede to gange i kampens indledende 10 minutter. Først med en afslutning fra Oliver Klitten ved bagerste stolpe, og siden med et skud fra distancen fra Frederik Elkær, men Pape Ndianye i Jammerbugt-målet var i begge tilfælde vaks på hænderne.

Siden fik Jammerbugt bedre styr på defensiven, og Hobro blev ikke synderligt farlige i den resterende del af første halvleg. Det gjorde gæsterne dog heller ikke, for deres eneste skud på mål var her et langskud fra Sekoua Bangoura, som Adrian Kappenberger sikkert tog sig af.

Her ses Hobros Mathias Nygaard med en akrobatisk hovedstødsafleveringen i kampen mod Jammerbugt FC på DS Arena. Foto: Henrik Bo

Kort ind i anden halvleg blev dødvandet dog brudt. Hobro-anfører Mikkel Mejlstrup fandt Frederik Elkær midt i feltet, og han sparkede resolut bolden fladt på Pape. Målmanden kom ikke hurtigt nok ned til afslutningen og lod bolden passere under sig til 1-0 for hjemmeholdet.

Hobro IK - Jammerbugt FC 1-0 Fodbold, NordicBet Ligaen, Kvalifikationsspil

Mål: 1-0 Frederik Elkær (48. minut)

Advarsler: Ahmed Gero, Jammerbugt (36. minut), Mathias Nygaard (63. minut)

Dommer: Michael Rasmussen

Tilskuere: 1114

Hobro (3-5-2): Adrian Kappenberger - Emil Søgaard, Simon Jakobsen, Mads Eriksen - Oliver Klitten, Mikkel Mejlstrup Pedersen, Abdoul Yoda, Mathias Nygaard (Danny Amankwaa, 69.), Frederik Elkær (Frederik Dietz, 69.) - Muamer Brajanac (Christoffer Østergaard, 90), Don Deedson (Mads Hvilsom, 79.)

Jammerbugt (3-4-3): Pape Ndianye - Rayan Senhadji, Boubacar Haidara, Maroine Mihoubi - Kelvin Igbonekwu (Diogo Balau, 60.), Farid Ikene (Yan Bouché, 82., Sekoua Tidiany Bangoura, Emil Nielsen (Abdramane Djitteye, 60.) - Omar Natami, Ahmed Gero, Alya Toure (Leonel Gomes, 60.) VIS MERE

Jammerbugt skiftede tre mand efter en times spil, og kort efter at være kommet op banen blev Diogo Balau spillet fri i dybden. Adrian Kappenberger kom dog flot ud af sit mål og reddede det store tilbud.

Bortset fra ved scoringen faldt dagens største bifald på DS Arena, da angriberen Mads Hvilsom med godt 10 minutter tilbage blev skiftet ind til sit comeback. Holdets tidligere superligatopscorer blev korsbåndsskadet for knap et år siden, og er nu endelig kampklar igen.

Tre minutter inde i overtiden kunne Hvilsom sågar have kronet sit store comeback med en scoring, da han kom alene igennem, men han fik ikke løftet bolden over den fremstormende Jammerbugt-keeper.

Forinden - i kampens 87. minut -var Jammerbugt FC dog tæt på at bringe balance i regnskabet og tage et vigtigt point i nedrykningsstriden. Omar Natami tog chancen fra distancen, men måtte se bolden prelle af på overliggeren.