Hobro-stjerneskud skal fortsætte fantastisk forår

HOBRO:Mads Freundlich er om nogen personificeringen på Hobros indtil videre fantastisk forår.

Den 20-årige midtbanespiller har udviklet sig med lynets hast, og dermed har han en stor aktie i den overlevelseskampagne, som Hobro ser ud til at lykkes med. I denne sæson har han taget rejsen fra reserve til profil.

- Det er stort at bruge et ord som overvældende, men jeg er selv lidt overvældet over, hvordan tingene har udviklet sig for mig i denne sæson, siger Mads Freundlich.

Den unge midtbanemotor har budt sig godt til, og lige nu står han ofte synligt i billedet hos Hobro. Hans nuværende rolle og holdets form står i skarp kontrast til efterårets oplevelser.

- Sidste forår var jeg reserve, så jeg var ikke så stor en del af den succes, vi oplevede dengang. Jeg kom ind og fik chancen mod Sønderjyske i denne sæson, og siden er det gået godt for mig personligt, men det var også hårdt i efteråret. Jeg tror, jeg spillede 12-15 kampe uden at prøve at vinde, husker Mads Freundlich.

Nu har han forlænget sin kontrakt med Hobro, og pointene ruller ind på kontoen i en lind strøm.

- Det er en vild drejning tingene har taget for mig men også for holdet. Nu går vi på banen til hver eneste kamp med en forventning om, at vi skal vinde kampen. Det er noget helt andet, end det var i efteråret, siger Mads Freundlich.

Med en sejr i søndagens kamp mod et formstærkt FC Fredericia-hold vil Hobro være ni point foran Fremad Amager under stregen.

- Hvis vi vinder, så vil det være et kæmpe skridt mod overlevelse. Ni point og en bedre målscore vil være et markant forspring, siger Mads Freundlich.

Der er kampstart klokken 14 på DS Arena.