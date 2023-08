Hobro strøg til tops med ny sejr

FARUM:Hobro IK har fået en regulær drømmestart i landets næstbedste fodboldrække.

Fredag blev det til den tredje sejr af ligeså mange mulige, og dermed er himmerlændingene nu alene på Nordicbet Ligaens førsteplads.

Frederik Elkær blev Hobros matchvinder, da det blev 1-0 på udebane over Hillerød.

Da HB Køge fredag tabte til AC Horsens, kravlede Hobro op på førstepladsen. I weekenden kan AaB, Kolding og FC Helsingør dog komme op på omgangshøjde.

Hillerød - Hobro IK 0-1 Mål: 0-1 Frederik Elkær (52. minut)

Advarsler: Laurs Skjellerup, Hobro IK (10. minut), Lucas Boje-Larsen, Hillerød (22. minut), Simon Sharif, Hillerød (33. minut), Marinus Due Grandt, Hillerød (45. minut)

Hobro IK's opstilling (3-5-1): Jonathan Fischer - Emil Søgaard, Simon Jakobsen (Jesper Bøge, 31. minut) (Marius Jacobsen, 87. minut), Frederik Dietz - Oliver Klitten, Frederik Mortensen, Mads Freundlich (Abdoul Yoda, 87. minut), Villads Rasmussen (Christian Hørby, 65. minut), Frederik Elkær - Mathias Kristensen (Oliver Overgaard, 87. minut) - Laurs Skjellerup VIS MERE

I en stilfærdig første halvleg fik Hobro ellers dårlige nyheder, da anfører Simon Jakobsen måtte udgå med en skade efter en halv times spil.

Kort inde i anden halvleg var der til gengæld grund til jubel for de nordjyske gæster.

Villads Rasmussen, der tidligere fredag havde forlænget sin kontrakt med Hobro frem til sommeren 2026, fik tacklet bolden videre til en fri Frederik Elkær. Wingbacken svigtede ikke, men sendte bolden over i det fjerne målhjørne, og så var Hobro atter på sejrskurs.

Efter en lille times spil fik Hobro også en god mulighed for at fordoble føringen, da Laurs Skjellerup sled sig fri, men angriberen blev generet i afslutningsøjeblikket, og derfor lykkedes det ham ikke at passere Hillerød-målmanden.

I kampens slutfase smed Hillerød alt frem, og det kastede et par pæne chancer af sig. Først blev en god mulighed dog sendt i sidenettet, og efterfølgende diskede Hobro-målmand Jonathan Fischer op med en flot fodparade.

Hobros sejr endte med at blive dyr, da Jesper Bøge, der i første halvleg havde afløst Simon Jakobsen, også måtte udgå med en skade.

Den bekymring røg dog i baggrunden, da Hobro efter seks minutters tillægstid kunne juble over den tredje sejr på stribe.