Målløse Hobro tabte test til ligarivaler

FODBOLD: Onsdag eftermiddag mødtes Skive og Hobros 1. divisionshold til en test, inden det om små 10 dage går løs i NordicBet Ligaen.

Kampen blev spillet på kunstgræsbanen i Højslev, lidt øst for Skive, for lukkede døre, men kampen blev sendt på Skive IK’s Facebook-stream, og her kunne det godt se ud, som om, at der også var nysgerrige sjæle til stede på anlægget.

Hobros 19-årige haitianske angriber, Louicius Deedson, spillede sig frem til en stor chance midtvejs i første halvleg, men formåede ikke at omsætte den til et føringsmål for gæsterne.

Tre minutter før pausefløjt var det i stedet værterne, der bragte sig foran med 1-0 på et skud, der blev afrettet. Dermed var der ikke de store muligheder for Adrian Kappenberger i målet.

I pausen foretog gæsternes cheftræner, Peter Sørensen, tre ændringer og skiftede Pål Kirkevold, Jacob Tjørnelund og Amel Mujanic ud. I deres sted kom Imed Louati, Hugo Andersson og Jonas Brix-Damborg på banen.

Efterhånden som anden halvleg skred frem, blev Skive mere og mere dominerende og skabte de fleste chancer.

Efter en times spil blev Danny Amankwaa skiftet ind i stedet for Louicius Deedson, og et kvarter senere blev det så Frederik Elkær og Christian Hørbys tur til at betræde kunstgræsset i Skive. De to unge Hobro-spillere byttede plads med Christian Cappis og Mathias Haarup.

Lige lidt hjalp det dog for gæsterne, der måtte se sig besejret i testkampen, der var den næstsidste, inden det går løs mod HB Køge lørdag 13. februar.