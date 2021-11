Hobro tabte efter vildt overtidsdrama

FODBOLD:På trods af en udligning fra Frederik Elkær i kampens overtid måtte Hobro rejse tomhændet hjem fra søndagens udekamp mod AC Horsens.

Hjemmeholdet vandt 2-1 på Casper Tengstedts sejrsmål seks minutter inde i overtiden. Dermed har Hobro stadig tre point op til Jammerbugt på den rigtige side af nedrykningsstregen.

AC Horsens - Hobro IK 2-1 (1-0) Mål: 1-0 Casper Tengstedt (42. minut), 1-1 Frederik Elkær (90. minut), 2-1 Casper Tengstedt (90. minut) Advarsler: Emil Søgaard, Hobro IK (45. minut), Lirim Qamili, AC Horsens (54. minut), Frederik Dietz Nielsen, Hobro IK (71. minut), Mathias Nygaard, Hobro IK (75. minut) Hobro IK's opstilling (3-5-2): Adrian Kappenberger - Jesper Bøge (Frederik Dietz Nielsen, 56. minut), Simon Jakobsen, Emil Søgaard - Mathias Haarup, Mathias Nygaard (Oliver Thychosen, 77. minut), Frederik Mortensen (Sebastian Avanzini, 87. minut), Danny Amankwaa (Frederik Elkær, 87. minut), Jacob Tjørnelund (Oliver Klitten, 56. minut) - Justin Shaibu, Kasper Høgh

Hobro måtte stille op uden anfører Mikkel Mejlstrup Pedersen, Abdoul Yoda, Jakob Hjorth og Don Deedson, men gæsterne fik kampens første store mulighed, da et langt indkast fra Mathias Haarup havnede hos Jacob Tjørnelund, men trods frit skud lige inden for feltkanten bankede backen sin afslutning et godt stykke over mål.

Efter godt et kvarters spil kom holdkammeraten Emil Søgaard i stedet til at heade et umiddelbart ufarligt Horsens-indlæg i eget mål, men Hobro-forsvarsspilleren kunne ånde lettet op, da scoringen blev annulleret for offside på Horsens-spilleren Aron Sigudarson, der stod og lurede bag Søgaard.

Kort før pausen lykkedes det alligevel Horsens at tage føringen efter en omstilling. Anders K. Jacobsen lagde bolden til rette for Casper Tengstedt på kanten af feltet, og Horsens-topscoreren sendte bolden ind bag en chanceløs Adrian Kappenberger i Hobros mål.

Efter en times spil var Hobro tæt på en udligning. Efter et par gode kombinationer med en holdkammerat kom indskiftede Oliver Klitten til en god chance, men Hobro-topscorerens forsøg blev afværget af en fodparade fra Horsens-målmand Matej Delac.

Få minutter senere misbrugte Hobro så også et straffespark. Mathias Haarup blev nedlagt i feltet, men fra de 11 meter måtte Kasper Høgh se Matej Delac vinde den direkte duel.

Matej Delac så til gengæld ikke så godt ud, da indskiftede Frederik Elkær klappede en udligning ind i det korte hjørne, men alligevel lykkedes det altså Horsens at hente sejren.

Målmand Adrian Kappenberger slog et indlæg fra venstre side lige ud i fødderne på Casper Tengstedt, der dermed nemt kunne gøre sig selv til matchvinder.