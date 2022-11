Hobro tæt på at opfylde målsætning

HOBRO:For et år siden var Hobro langt efter holdene over nedrykningsstregen i 1. division. Så galt kommer det ikke til at gå i denne vinterpause. Her kan Hobro i værste fald være á point med holdet lige over stregen, og hvis Hobro får point ude mod Hillerød overvintrer man med garanti nord for den forhadte streg.

- Det er meget positivt, at vi har fået 15 point i dette efterår. Du kan godt sige, at det ikke er alt, der har været godt for os, men jeg tror, at vores interne målsætning var 18 point efter 17 kampe, og det opfylder vi, hvis vi vinder mod Hillerød, siger Muamer Brajanac.

Inden forrige rundes nederlag mod HB Køge, havde Hobro fået point i fem kampe på stribe. Den negative vinkel for efteråret er dog blot otte scoringer fra hele Hobro-holdet. Muamer Brajanac scorede omtrent det antal alene i forårets kampe.

- Naturligvis skal vi score flere mål. Jeg føler dog, at spillet er blevet bedre i de seneste kampe, så vores chancer for at score er blevet bedre, siger Muamer Brajanac.

- Når det er sagt, så har det gået mig lidt på i begyndelsen af sæsonen, at vi ikke fik scoret mere, men alene i denne uge har vi set, at vi har scoret mål på stribe til træning, så det er ikke fordi, vi ikke har skarpheden længere, siger Brajanac, der under alle omstændigheder er klar til at godkende efteråret.

- Vi står med et langt bedre udgangspunkt, end vi gjorde, da vi gik i gang med foråret, så det er alene nok til, at jeg vil godkende vores arbejde i efteråret, men det er klart, at tre point mod Hillerød vil gøre en kæmpe forskel, siger Hobro-angriberen.