Hobro tager afsked med fire spillere - flere kan følge efter

HOBRO:Der vil være en blomsterhandler i Hobro, der tjener en skilling på, at Hobro IK skal tage afsked med fire spillere, som alle er fortid i klubben om ganske få uger.

Inden fredagens hjemmekamp mod HB Køge er der blomster til Danny Amankwaa, Mathias Nygaard, Ronnie Schwartz og Don Deedson, der alle takker af ved kontraktudløb efter denne sæson.

I og for sig er der flere Hobro-spillere, der har samme kontraktsituation, men der er ingen afklaring i forhold til en eventuel fremtid i Hobro for Simon Jakobsen, Jacob Tjørnelund og Mathias Haarup. Sidstnævnte har tidligere på ugen givet udtryk for en mulig interesse i at fortsætte i klubben overfor Nordjyske.

- Vi siger med sikkerhed farvel til de fire mand, men vi håber stadig på, at Simon, "Tjørne" og Haarup kan ende med at spille videre i Hobro. Det er for tidligt at sige noget om det på nuværende tidspunkt, så derfor får de ikke afskedsblomster, siger sportschef Lars Justesen.

Blandt de fire snart forhenværende Hobro-spillere er det først og fremmest Don Deedson, der har spillet en nøglerolle for Hobro. De tre øvrige spillere har i foråret været henvist til biroller i Hobros flotte kampagne.

Netop tabet af Don Deedson er Lars Justesen heller ikke bleg for at kalde markant.

- Der er ingen tvivl om, at det bliver tæt på umuligt at erstatte Don Deedson med vores økonomiske rammer. Vi sigter efter at lande en eller anden form for erstatning, men de aktioner, som han har bidraget med, skal vi nok have spredt ud på mere end en enkelt spiller, vurderer Lars Justesen, der dog allerede er godt i gang med at finde nye folk til Hobro.

Bedre betingelser

Udgangspunktet er bedre i dette vindue, end det har været i de foregående tre transfervinduer, hvor Lars Justesen langt hen ad vejen har været låst af et allerede brugt spillerbudget.

- Der er ingen tvivl om, at vi nu har lidt bedre forudsætninger for at gøre noget på transferfdelen, for vi har ikke på samme måde som tidligere bundet alle pengene op på forhånd, siger Lars Justesen, der ellers allerede har formået at trække Hobro i en meget tydelig retning i de seneste to år.

Fredagens kamp er på den ene side vemodig, fordi man tager afsked med flere spillere, der har været i Hobro i flere sæsoner, men på den anden side er det også en aften, hvor man bør glæde sig over, at det nu står klart, at Hobro IK også skal spille NordicBet Liga i næste sæson.

- Vi har ondt af Fremad Amager og den situation, som klubben befinder sig i. Vi håber det bedste både for klubben og alle de ansatte, som står i en uvis situation. Vi føler dog selv, at vi har leveret det sportslige, der mere eller mindre havde sikret overlevelsen, inden det stod klart, at Fremad Amager ikke ville få licens til at spille 1. division i næste sæson, siger Lars Justesen.

Hobro kan med andre ord spille frit i de to sidste kampe. Dog ikke mere frit end at man har et par klare mål for sæsonens sidste 180 minutters kamp.

- Vi vil meget gerne kravle op i tabellen. Der er TV-penge på spil for os, og det kunne da være meget fedt at slutte sæsonen som nummer syv eller måske mere realistisk otte i 1. division. Det vil vi i den grad forsøge at gøre, siger Lars Justesen.

Der er kampstart i Hobro klokken 18.30.