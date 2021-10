Hobro tager imod AaB direkte på nordjyske.dk torsdag kl. 13

FODBOLD:Torsdag 7. oktober mødes de to nordjyske fodboldmandskaber fra AaB og IK Hobro igen i Reserveligaen, og nok engang kan kampen livestreames her på nordjyske.dk.

I sidste uge vandt AaB en underholdende forestilling med 4-3 på hjemmebane, og nu er det tid til et revancheopgør med Hobro som værter.

Simon Ydesen, sportsjournalist hos Det Nordjyske Mediehus, kommenterer kampen, der fløjtes i gang kl. 13.00 på DS Arena.

Hos AaB's superligahold er der mulighed for at se spillere som Kasper Kusk, Marcus Hannesbo, Oliver Ross og Andreas Hansen i aktion, mens Hobro forventes at give spilletid til blandt andre Simon Jakobsen, Christoffer Østergaard, Oliver Thychosen og Danny Amankwaa.