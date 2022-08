Hobro-teenager gik fra helt til skurk: - Det var dumt

FODBOLD:Han stod gennem det meste af opgøret til at blive matchvinder og sikre tre point til sit hold. Men unge Frederik Dietz endte i en uheldig rolle, da han med sit forsvar lukkede et mål ind og selv trak to gule kort på Falster.

Her spillede Hobro 1-1 med bundholdet og fik ikke den tiltrængte sejr, som nordjyderne godt kunne bruge efter fire kampe uden triumfens rus.

Det var et splitsekunds beslutning dybt inde i overtiden, hvor Frederik Dietz forsinkede Nykøbing Falsters indkast ved at stå i vejen, at den garderhøje midtstopper fik sit andet gule kort og en karantæne.

- Jeg vidste godt, at jeg havde et gult, men de kunne sætte en omstilling i gang hurtigt, og så valgte jeg bare at tage mit andet gule kort. Det var meget hektisk, og træneren ville kaste bolden til en af hans spillere, og så slog jeg bare til den, så de ikke fik omstillingen. Det var et dumt, rødt kort, men vi var lidt pressede på et vigtigt tidspunkt i kampen, forklarer Frederik Dietz.

Dermed kunne den 18-årige forsvarsspiller tage endnu et skridt i fodsporene på sin onkel, Mads Justesen, som også trak gule kort i Hobro-trøjen. Denne gang blev to af dem blot vekslet til et rødt af slagsen.

- Man kan jo sige, at det skulle ske på et eller andet tidspunkt, når jeg er forsvarsspiller, men lige nu er det jo træls at tænke på det op til de næste kampe, tilføjer Dietz.

Den kommende karantænedag stopper nemlig en stime af pladser i Hobros startopstilling, hvor Frederik Dietz har kæmpet sig tilbage i efter et forår i skyggen. Nu må han se til fra tribunen mod Hvidovre i den kommende uge.

- Det er dejligt at være tilbage i startelleveren, efter jeg havde svært ved at spille mig på holdet. Nu følte jeg lige, at det hele havde flasket sig, siger Frederik Dietz.

Det røde kort gav en ekstra bitter smag i munden for den unge forsvarsspiller, da Hobro havde en lang række chancer - særligt gennem første halvleg. Opgøret mod Nykøbing Falster kunne altså være lukket tidligt, men det var kun Dietz, som kom på tavlen for nordjyderne.

- Vi har snakket om, at det er okay at vinde en grim sejr på 1-0, når man har siddet seks timer i en bus på vej til Falster. Men det ville være dejligt snart at få prikket nogle ind, og jeg er slet ikke i tvivl om, at dem foran nok skal komme i gang. De arbejder hårdt, og det er et spørgsmål om tid, men jeg håber da, at det bliver næste kamp, lyder det fra midtstopperen.

Hobro var uden angriberen Don Deedson fredag aften. Han var nemlig karantæneramt.