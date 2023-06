Hobro tester fem i jagten på forstærkninger - profil har takket nej til tilbud

HOBRO:Der var masser af nye ansigter, da Hobro IK mandag formiddag tog hul på forberedelserne frem mod den kommende sæson i landets næstbedste fodboldrække.

Nyerhvervelserne Oliver Klitten, Max Nielsen og Marius Jacobsen havde første arbejdsdag, og derudover havde himmerlændingene besøg af fem prøvespillere.

Iblandt var Malik Larsen og Oscar Sejrup, der senest har optrådt for henholdsvis Randers' og Brøndbys U19-hold, samt den 20-årige offensivspiller Moubarack Compaoré.

- Vi har valgt at bruge den første uge på at se nogle spillere an. Vi er opmærksomme på, at vi ikke skal have for mange prøvespillere på én gang, men omvendt er vi jo ikke i en situation, hvor vi har penge til at gå ud og købe profiler, vi kender. Derfor er det bedre at se nogle spillere an i stedet for bare at se dem på video, siger Hobro-træner Martin Thomsen.

Moubarack Compaoré er den af Hobros prøvespillere med det bedste cv. Offensivspilleren fra Burkina Faso har været på kontrakt i norske Sarpsborg, hvor et brækket ben tilbage i 2021 dog satte ham noget tilbage.

I Hobro er sommerens helt store opgave at erstatte topscorer Don Deedson, der er skiftet til OB. Med sine 178 centimeter og med venstrebenet som sit foretrukne er der nogle ligheder med Moubarack Compaoré.

- Det er svært at vurdere ham efter en time og 20 minutters træning, men jeg fik da set, at det var en spiller med gode fødder og et lavt tyngdepunkt, så der var mange ligheder med Deedson.

- Da vi spillede 11 mod 11, så vi ham ikke så meget, men han tog tre rigtig gode dybdeløb, som ikke blev udnyttet, fordi vores spillere selvfølgelig ikke kender ham så godt endnu, siger Martin Thomsen.

Det er dog langt fra sikkert, at Don Deedson skal erstattes af en spiller skåret over samme skabelon.

- Det kan også være, at vi kommer til at sætte det sammen lidt anderledes, så der måske kommer flere udfordringer fra vores otter (centrale midtbanespiller, red.) eller fra wingbacken. Men vi vil gerne have lidt x-factor og en, der kan sætte en mand, som Deedson kunne, siger Martin Thomsen.

Ronnie Schwartz er en anden af de offensivspillere, som Hobro har sagt farvel til i sommerpausen, men den tidligere AaB- og Vendsyssel-angriber var alligevel med ved mandagens træning.

- Ronnie har spurgt, om han må holde sig i gang ved at træne med her. Det har vi sagt ja til, og så må vi se, hvad det ender med, siger Martin Thomsen.

Til gengæld var Mathias Haarup, der i foråret spillede i Hobro, men nu er klubløs, ikke med.

- Haarup har i første omgang takket nej til vores tilbud, fordi han vil se sig om efter noget andet, men vi har ikke afskrevet ham. Udgangspunktet var jo det samme i vinter, hvor han alligevel endte her, konstaterer Martin Thomsen.

Hobro IK har planlagt fem testkampe forud for sæsonpremieren 23. juli på udebane mod Fredericia. Den første spilles på fredag på Skelund Stadion mod et udvalgt hold.