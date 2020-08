Hobro tester igen en Malmö-forsvarer

FODBOLD:Hobro IK lejede i efteråret 2019 med stor succes forsvarsspilleren Anel Ahmedhodzic i Malmö FF, og nu er nordjyderne igen på rov i den svenske klub.

Søndag var den 21-årige stopper Hugo Andersson med fra start i en testkamp mod superligaklubben AC Horsens, som østjyderne i øvrigt vandt 2-0.

Ifølge Hobros sociale kanaler er Hugo Andersson på prøvetræning i klubben, men den svenske avis Expressen skriver, at en lejeaftale allerede er på plads.

Hobro mangler en stopper, efter at rutinerede Rasmus Minor for nylig meddelte, at han ikke fortsætter for superliganedrykkerne.

Forsvarsspilleren har blot spillet fire førsteholdskampe for Malmö FF, men i den forgangne sæson var han udlejet til Trelleborg i den næstbedste svenske række, hvor han spillede hele 27 kampe.

I sin karriere har Hugo Andersson repræsenteret Sverige både på U17, U19 og U21-niveau. Hans seneste landskamp var i efteråret 2019.

Det var en stor succes for Malmö at have Anel Ahmedhodzic på græs i det nordjyske i 2019, for efter at han i januar i år returnerede til Allsvenskan, har han spillet fast og imponeret stort for Jon Dahl Tomassons mandskab.