Hobro tilknytter AaB-talent

FODBOLD:Hobro IK har tilknyttet Oliver Overgaard, der kommer til klubben fra AaBs U19 hold. Den unge midtbanespiller, der har vist sig frem i Hobro IKs opstart, har nu skrevet under på en trainee-kontrakt, der holder ham i klubben i den kommende sæson, oplyser klubben i en pressemeddelelse.

I sommeropstarten har Oliver Overgaard trænet med i Hobro IK og på denne måde haft mulighed for at vise sig frem for trænerteamet og teknisk chef Lars Justesen. Med hårdt arbejde og flere gode indhop i Hobro IKs træningskampe, har Oliver Overgaard imponeret så meget, at han nu har fået en kontrakt med klubben i den kommende sæson.

Teknisk chef Lars Justesen håber på at Oliver Overgaard kan fortsætte sin udvikling i Hobro IK:

- Vi har set Oliver an i vores sommeropstart og han har overrasket mig og trænerteamet positivt og i en sådan grad at vi nu har tilknyttet ham på en trainee-kontrakt. Oliver har et godt udviklingspotentiale, som jeg tror på at vi kan være med til at forløse og jeg ser frem til at følge hans udvikling i den kommende sæson.

Oliver Overgaard siger selv om kontrakten med Hobro IK:

- Efter at have trænet med i halvanden måneds tid er jeg glad for at jeg nu har skrevet under på en kontrakt med Hobro IK. Jeg føler mig godt tilpas i klubben og i truppen og jeg er sikker på at Hobro IK er det rigtige sted for mig at fortsætte min udvikling. Jeg er klar på at tage arbejdshandskerne på og yde den indsats det kræver, for at jeg kan tage næste skridt i min udvikling.