Hobro tog snæver sejr mod Vendsyssel

Hobro tog den tredje hjemmesejr i træk, da de slog lokalrivalerne fra Vendsyssel med 1-0 på DS arena. Trods relativt få chancer i begge ender, var det en underholdende kamp, der bar præg af hårde dueller og masser af intensitet.

Efter to minutter fik Julian Kristoffersen kampens første chance. Andreas Kaltoft missede en clearing i feltet, men den høje nordmanden kiksede sit hovedstød.

Emmanuel Sabbi viste for første gang sin kvalitet i kampen, efter 8 minutters spil. Han satte Jeppe Svenningsen af med en skudfinte, hvorefter han forsøgte at sparke bolden ind fra en svær vinkel, men skuddet gik lige over mål.

Vendsyssel fik den første mulighed efter 11 minutter. Mikkel M. Pedersen mistede bolden på kanten af feltet, og Ninos Gouriye opsnappede bolden og sendte et hårdt skud på overliggeren.

Første halvleg endte målløs, og selvom de største chancer fandt sted i starten af kampen, var det en yderst underholdene affære med masser af intensitet.

I anden halvleg kom hjemmeholdet foran efter 58 minutter. Mathias Haarup sendte et indlæg ind fra baglinjen, og ved bagerste stolpe stod Julian Kristoffersen fri til at heade bolden ind bag Nicolai Flø.

Vendsyssel lagde pres på efter scoringen, men de havde svært ved at bryde i gennem til store chancer. Jon Thorsteinsson forsøgte sig af flere omgange, men det ville ikke rigtig lykkes for den vævre islænding.

Kampen endte 1-0 til hjemmeholdet, og Hobro kravler dermed op på siden af Vendsyssel og Vejle i den tætte bundstrid.