Hobro-topscorer bekymret over klubbens ve og vel: - Det er en meget tung tid

FODBOLD:Hobro missede fredag aften en gylden mulighed for at spille sig tilbage i den sjove ende af 1. division, da holdet gæstede bundproppen Skive. Nordjyderne fik dog det ene point efter to scoringer i anden halvleg efter at have været nede med 0-2 ved pausen.

- Jeg vil lyve, hvis ikke jeg siger, at vi kæmper med det for tiden. Det er en meget tung tid i Hobro, og der skal ske nogle ting, hvis ikke vi skal være en del af den tunge ende, lyder det fra manden bag Hobros første mål, Mads Hvilsom.

Hobro har som erklæret mål at blive en del af oprykningsspillet, men det er ikke der, fokus er for Hobro-angriberen lige nu.

- Vi må aldrig falde sammen i starten af kampene, som vi har gjort mod Hvidovre og Skive. Det eneste gode er, at vi har haft nok moral til at komme tilbage.

- Jeg har godt nok aldrig troet, at jeg skulle være glad for et point i Skive. Så vi skal bare koncentrere os om at få nogle point inden jul, hvis ikke det skal ende galt, siger Hobro-angriberen, der har fundet tilværelsen i 1. division svær efter nedrykningen

- Det viser bare, hvor svært det kan være at komme ned fra Superligaen og tro, at vi skal være en del af det sjove selvskab.

Mads Hvilsom har til gengæld haft masser af personlig succes, hvor han har vist, at han stadig besidder en evne til at få netmaskerne til at blafre. Han har indtil videre scoret 10 mål for Hobro i denne sæson, og det gør ham til topscorer i 1. division.

- Det er rart med personlig succes, men det fylder ikke særlig meget, når det er i Hobro. Jeg har før spillet i klubber, hvor det betød meget mere, at det gik godt for mig personligt. Det er svært at glæde sig over, fordi jeg er i en klub, som har det svært, og samtidig betyder så meget for mig.

- Det var noget andet, da jeg var topscorer i Superligaen, og det hele gik godt for klubben. Som det ser ud nu, går jeg i hvert fald ikke ind og tjekker topscorerlisten, siger Mads Hvilsom.

Hobros næste kamp er en nordjysk duel, når Vendsyssel FF om ni dage gæster DS Arena.