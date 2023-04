Hobro trækker HB Køge med i nedrykningsstrid

KØGE:Det er rasende tæt i kampen for overlevelse i NordicBet Ligaen. FC Fredericia havde med sin sejr over Nykøbing FC overhalet Hobro inden søndagens kamp ude mod HB Køge.

Inden kampen kunne fire af de seks deltagere i nedrykningsspillet ikke sige sig fri fra at være i akut nedrykningsfare. Med en sejr kunne Hobro samtidig trække HB Køge med ned i suppedasen.

Kampen fik netop den udgang, at Hobro fik genetableret noget luft til Fremad Amager under stregen, men sejren over HB Køge betyder også, at Hobro overhaler netop HB Køge i tabellen.

Gennem det meste af første halvleg havde Hobro godt styr på et HB Køge-hold, der ikke virkede til at være i taktisk vatter. Det var ofte et passivt HB Køge-hold, der ikke fik presset Hobro nævneværdigt.

Hobro formåede omvendt at sætte et par fine angreb sammen. Her var nøglepersonen Frederik Elkær. I to nærmest identiske situationer blev han sendt mod baglinjen i venstre side, og begge gange resulterede hans flade indlæg i en scoring.

Da Hobro kom på 1-0 efter 18 minutters spil var det via et selvmål fra HB Køges Andreas Bengtsson, der var presset af Muamer Brajanac.

Minuttet efter kopierede Elkær sin succes, da han sendte et fladt indlæg ind i feltet igen. Denne gang var modtageren Brajanac, der noterede sig for et flot gennemspillet mål.

Føringen skabte ro hos Hobro, der uden større sværdslag fik affærdiget HB Køges tilnærmelser. Efter pausen kom HB Køge helt som ventet ud med fornyet energi og en lyst til at trykke på. Det gav gevinst, da Yousef Salech fik reduceret, da han fulgte op på et forsøg fra Mike Jensen, der ramte stolpen.

Med reduceringen fulgte endnu mere pres mod Hobro-målet, men Hobro holdt stand, og fem minutter før tid afgjorde Muamer Brajanac kampen med en hammer af en scoring til 3-1.

Efter et forsøg på gennembrud fra Mathias Haarup havnede bolden hos Brajanac, der resolut sparkede bolden op i det ene målhjørne.